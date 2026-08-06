Стилистка миллионеров назвала вещи, которые должны быть в гардеробе каждой женщины после 40 лет

вещи, которые должны быть в гардеробе каждой женщины после 40 лет / © Associated Press

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Существует стереотип, что женщины, которые могут позволить себе люксовые бренды, носят исключительно дизайнерскую одежду. Однако реальность, по словам стилистки Натали Карлайл, совсем иная.

Она много лет работала с состоятельными клиентками и представительницами бизнес-элиты и заметила интересную закономерность, они не гонятся за яркими логотипами. Вместо этого они обращают внимание на качество ткани, крой, посадку и долговечность вещи, об этом рассказало издание Нello!.

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Для стильного образа не нужен дизайнерский бюджет, достаточно просто знать, что именно покупать, поэтому она советует формировать гардероб на основе универсальных базовых вещей, которые будут актуальны не один сезон.

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Белая футболка

Казалось бы, что может быть проще белой футболки, однако именно она способна либо сделать образ безупречным, либо полностью его испортить. Натали советует отказаться от дешевых наборов футболок, которые после нескольких стирок теряют форму и цвет. Вместо этого стоит выбирать модели из качественного хлопка или смеси хлопка и шелка, поскольку они лучше держат форму, выглядят благородно и легко сочетаются как с джинсами, так и с классическими брюками или юбками.

Жакет

Если в гардеробе есть только одна вещь, способная мгновенно сделать образ более дорогостоящим, то это хорошо скроенный жакет. Он одинаково уместен с джинсами, футболкой, платьем или классическими брюками. Именно жакет придает силуэту структуру и легко превращает повседневный образ в офисный или вечерний.

Сумка без логотипов

Мода постепенно отходит от демонстративной роскоши. Сегодня всё больше женщин выбирают аксессуары, которые выделяются не большим логотипом, а качеством кожи, аккуратной фурнитурой и лаконичным дизайном. Такие сумки легко вписываются в любой гардероб, не выходят из моды и выглядят дороже, чем стоят на самом деле. Именно этот стиль сегодня называют «тихой роскошью».

Джинсы с идеальной посадкой

Найти идеальные джинсы — задача не из лёгких, но, по мнению стилистки, именно они становятся одной из лучших инвестиций в гардероб. Эксперт советует не торопиться с покупкой, а примерить разные модели, даже те фасоны, которые поначалу кажутся необычными.

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Еще один совет — не стирать джинсы после каждой носки, это помогает дольше сохранить насыщенный цвет и форму ткани.

Стильные кроссовки вместо спортивных

Современный гардероб трудно представить без кроссовок, но далеко не каждая пара одинаково удачно сочетается с разными образами. Натали рекомендует выбирать модели с тонким, лаконичным силуэтом, которые будут одинаково гармонично смотреться как с широкими классическими брюками, так и с женственными платьями длины миди.

Именно такие кроссовки уже давно перестали быть исключительно спортивной обувью и стали полноценной частью городского гардероба.

Кашемировый свитер

Качественный трикотаж — ещё одна вещь, которая остается актуальной независимо от модных тенденций. Кашемировый свитер придаёт образу мягкость, элегантность и ощущение роскоши даже в сочетании с обычными джинсами. Главное — выбирать лаконичный крой и натуральные оттенки, которые легко сочетаются с другими вещами.

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Самые богатые женщины, с которыми работает Натали Карлайл, давно поняли простую истину, стиль — это не количество дорогих покупок. Вместо этого они покупают вещи, которые служат годами, легко сочетаются друг с другом и не теряют актуальности по окончании сезона. Именно поэтому они часто приобретают удачные базовые модели сразу в нескольких цветах, ведь знают, что хороший крой и качественная ткань всегда выигрывают у модного логотипа.

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