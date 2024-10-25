Стильная обувь на сезон осень-зима 2024-2025: модные советы от Андре Тана

Дизайнер рассказал, какая обувь будет в моде этого сезона и на что обратить внимание.

Ботфорты

Они могут быть с каблуками и без. Но самыми трендовыми в этом сезоне будут ботфорды-трубы, особенно бордовые, хаки, или коричневые. Если ты любишь юбки и платья, эта пара просто необходима в твоем гардеробе.

Замшевая обувь

Актуальными будут темно-коричневые сапоги на каблуке. Это настоящая роскошь, они выглядят элегантно и являются универсальными.

Квадратный мыс

Ботильоны, сапоги и ботфорты с квадратным мысом в случае правильной стилизации будут выглядеть очень стильно и интересно.

Байкерский стиль

Такой тренд подходит для смелых образов с ноткой рокерства. Если ты чувствуешь, что ты рок-звезда, этот тренд создан для тебя.

Сапоги трубы

Это настоящая классика, которая подходит каждой. Главное правило – они должны быть свободными в икрах.

Грубые ботинки

Они подходят буквально ко всему от платьев до джинсов.

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