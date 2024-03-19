Стильные бомберы, клетчатые рубашки и джинсы: украинский бренд представил мужскую коллекцию

Это уже второй дроп бренда в линейке men.
Украинский бренд родом из Закарпатья diadia представил весеннюю мужскую коллекцию, которая следует стилю кэжуал.
В коллекцию вошли бомберы свободного кроя, кардиганы, джинсы, прямые и узкие, рубашки и футболки. Завершили линейку классические ремни.
Весенний дроп взвешенно дополняет базовый гардероб и предназначен для формирования цельной капсулы.
Цветовая гамма коллекции состоит из классических нейтральных оттенков и разбавлена акцентными тонами полосатых рубашек. Бренд акцентировал на качественных материалах, делающих каждый элемент долговечным и приятным на ощупь.
Работая над весенней коллекцией, основатели бренда Диана Сидунчак и Влад Волос преследовали цель создать универсальную многофункциональную капсулу, которая будет транслировать комфорт, стиль и качество и дополнять предыдущий дроп мужской линейки.
Таким образом, новая коллекция позволяет мужчинам заботиться о собственном уюте, вести активный образ жизни и самовыражаться через одежду.
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