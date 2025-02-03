Стильные бомберы, тренчи и клетчатые юбки: украинский бренд презентовал дроп, вдохновленный контрастами

Украинский бренд BEOMDSGN в теплые дни последнего месяца зимы представил капсулу Color Clash, сочетающую фирменные принты, яркую цветовую гамму, оверсайз-силуэты и знакомые любимые модели. Идеальный переход между холодным сезоном и предвкушением весны.

Коллекция построена на контрастах: насыщенный зеленый сочетается с коричневым, красный играет с серым, а классическая клетка встречается с яркими цветными акцентами, в том числе и трендовым butter yellow (сливочно-желтым). Это история о том, как противоположности создают идеальный баланс.

Оверсайз-худи с клетчатой юбкой на утреннюю встречу с подругой, объемный пиджак, доступный в двух цветах, и мини-юбка из поло, когда хочется примерить стиль преппи.

Для дней, когда душа стремится к максимальному комфорту, представлен спортивный костюм, элементы которого можно носить вместе или стилизовать с другими айтемами гардероба для более эклектичных образов.

Кроме того, беспроигрышным будет вариант со свитером и джинсами – конечно же, акцент на цветовой игре.

В новый дроп бренд также добавил укороченный тренч классического бежевого оттенка с контрастным воротником и манжетами. В отличие от бомберов в коллекции эта позиция верхней одежды позволяет создавать более феминные образы, исследуя грани собственного стиля.

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