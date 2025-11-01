Стильные джинсы: 10 трендов ноября 2025 года / © Getty Images

Реклама

От широких штанин до шоколадного денима, от обновленных скинни до винтажного эффекта, дизайнеры и стилисты предлагают множество интересных вариантов. Издание Real Simple рассказало о главных трендах, которые помогут обновить ваш гардероб и выглядеть на все 100%.

Широкие джинсы

Широкие джинсы возвращаются из 90-х. Они универсальны и комфортны, идеальны для шаривания в холодное время. Сочетайте их с приталенной футболкой и кроссовками для дневного образа или с укороченным жакетом и каблуками для вечернего выхода.

Обновленные скинни

Скинни снова на пике популярности, но не слишком обтягивающие. Они чуть уже прямых брюк, с аккуратным закругленным низом. Этот вариант идеально подойдет для тех, кто хочет современный Y2K-стиль без дискомфорта.

Реклама

Западный стиль

Ковбойский вайб оставляет свой след, джинсы с вестерн элементами, джинсовые рубашки и куртки — все это в моде. Особый акцент на аутентичности и долговечности.

Джинс с покрытием

Немного «восковое» или блестящее покрытие придает джинсам эффект кожи. Такой деним легко сочетается и с графическими футболками и ботинками, и с классическими блузками для монохромного образа.

Шоколадный деним

Глубокий коричневый оттенок — настоящий хит осени 2025. Его можно носить в тонкий монохромный комплект или сочетать с более светлыми нейтральными цветами для классического осеннего образа.

Батальные джинсы

Силуэт, который расширяется на колене и слегка сужается к щиколотке. Идеально сочетаются с приталенными топами или укороченными свитерами. Темные оттенки делают тренд более элегантным.

Реклама

Прямые джинсы

Баланс между скинни и широкими штанинами. Подойдут практически всем типам фигуры и гармонично сочетаются с ботильонами, мокасинами или кроссовками.

Винтажный деним

Легкое выгорание создает эффект «уже любимых» джинсов. Они добавляют образу расслабленности и непринужденности. Важно подобрать топ в соответствии с этой атмосферой.

Глубокий индиго

Темно-синие джинсы выглядят аккуратнее и могут заменить классические брюки в официальных образах. Сочетайте их с кремовыми или бежевыми вещами для изысканного контраста.

Клёш

Джинсы с расширением к низу, отсылающие к западной эстетике, идеальны для офисного образа с пиджаком и мокасинами, а также для вечерних луков с каблуками и обтягивающими топами.

Реклама

Эта осень доказывает, что джинсы — это не только базовая часть гардероба, но и инструмент для экспериментов со стилем. Выберите свой тренд и создавайте собственные образы, сочетайте комфорт, цвет и форму.