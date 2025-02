Стильные худи и футболки оверсайз: новая коллекция от украинского бренда

Украинский бренд BlastOut в коллаборации с проектом Аллы Клименко Upgrade создали общий дроп, в котором сочетались стиль, комфорт и глубокий смысл.

Алла Клименко

В коллекцию вошли худи и сет, состоящий из лонгслива и футболки. Универсальность этих элементов гардероба позволяет носить их как вместе, так и по отдельности, адаптируя к настроению и стилю.

Цвет дропа – благородный глубокий серый цвет, символизирующий стабильность, уверенность и спокойствие. Этот нейтральный оттенок создает идеальный холст для яркого акцента – текста нежно-розового цвета. Розовый отвечает за любовь к себе, принятие и мягкость, напоминая о важности поддержки и заботы о собственном внутреннем состоянии.

Always upgrade yourself trust the process – эти слова напоминают, что вы на правильном пути даже тогда, когда кажется, что сложно. Их можно каждый раз мысленно повторять. А когда требуется поддержка, достаточно приложить руку к сердцу и почувствовать силу этих слов.

На спине каждой вещи – расшифровка, подчеркивающая идею коллаборации: напоминать о важности перемен, смелости пробовать новое, развитии и любви к себе. Ведь забота о себе – это не только слаженность и самовосприятие, но и ключ к уверенности и успешной жизни.

