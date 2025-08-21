- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 112
- Время на прочтение
- 1 мин
Стильные костюмы и шелковые блузки: украинский бренд презентовал осеннюю коллекцию
В новой линейке сочетались практичность и изысканность.
Львовский бренд C.ICON презентовал коллекцию Fall 2025. В центре капсулы - спокойствие и функциональная простота, которая становится особой ценностью во времена быстрого ритма жизни и календарей, разделенных на встречи и дедлайны.
Основой коллекции являются костюмные комплекты с вариациями низа - юбкой или брюками. Дополняют их классические рубашки из шелка и хлопка, среди которых одна акцентная модель в синюю полоску.
Центральным луком стало коричневое платье с принтом polka dot в сочетании с платком из той же ткани.
Завершающим аккордом линейки стал бомбер шоколадного оттенка - универсальный акцент, который органично работает как с базовыми вещами, так и с более формальными силуэтами.
Цвета коллекции: черный, молочный и шоколадный. Они формируют спокойную, но выразительную основу, а деним становится легким дополнением, которое вплетает непринужденность в строгие силуэты.
Вещи созданы из сатина, шелка и хлопка - эти ткани сочетают практичность и деликатность.
Этой коллекцией бренд демонстрирует элегантность без излишеств. Это практичный и одновременно утонченный осенний гардероб, который состоит из вещей, которые подойдут для разных ежедневных жизненных сценариев и помогут сохранить чувство уверенности.