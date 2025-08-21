Стильные костюмы и шелковые блузки: украинский бренд презентовал осеннюю коллекцию

Реклама

Львовский бренд C.ICON презентовал коллекцию Fall 2025. В центре капсулы - спокойствие и функциональная простота, которая становится особой ценностью во времена быстрого ритма жизни и календарей, разделенных на встречи и дедлайны.

Основой коллекции являются костюмные комплекты с вариациями низа - юбкой или брюками. Дополняют их классические рубашки из шелка и хлопка, среди которых одна акцентная модель в синюю полоску.

Центральным луком стало коричневое платье с принтом polka dot в сочетании с платком из той же ткани.

Завершающим аккордом линейки стал бомбер шоколадного оттенка - универсальный акцент, который органично работает как с базовыми вещами, так и с более формальными силуэтами.

Цвета коллекции: черный, молочный и шоколадный. Они формируют спокойную, но выразительную основу, а деним становится легким дополнением, которое вплетает непринужденность в строгие силуэты.

Вещи созданы из сатина, шелка и хлопка - эти ткани сочетают практичность и деликатность.

Этой коллекцией бренд демонстрирует элегантность без излишеств. Это практичный и одновременно утонченный осенний гардероб, который состоит из вещей, которые подойдут для разных ежедневных жизненных сценариев и помогут сохранить чувство уверенности.