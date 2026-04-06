Стильные костюмы и унисекс-модели с графическими принтами: украинский бренд презентовал весенне-летнюю коллекцию

Украинский бренд 044GARDEN презентовал весенне-летнюю коллекцию SS'26, где миксует sportswear, casual и fashion-иронию в расслабленные силуэты и привычные формы.

В ее основе знакомые для бренда вещи легко интегрируются в повседневный гардероб. В этом сезоне бренд добавил им нового настроения — более дерзкого и игриво-провокативного.

По словам фаундера бренда Нины, она добавила коллекции больше дерзости, расслабленности и нотки провокативности. Это первая коллекция, в которой они сочетали настолько большое количество материалов и текстур: сатин, махру, велюр, трикотаж и коттон. Кроме того, они больше раскрыли мужскую линейку и поэкспериментировали с принтами.

SS'26 объединяет мужское, женское и унисекс направления. Среди ключевых позиций — унисекс-модели с графическими принтами, мужские костюмы в серо-синей палитре и женские комплекты в разнообразных текстурах: от мягкого велюра и махры до блестящего сатина и плотного коттона.

Новая коллекция сохраняет узнаваемый комфорт бренда, переосмысливая его в более дерзкой и уверенной интерпретации.