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Стильные куртки, клетчатые рубашки и трикотажные юбки: новая осенняя коллекция от украинского бренда

Стильные куртки, клетчатые рубашки и трикотажные юбки: новая осенняя коллекция от украинского бренда

Новый дроп – это о свободе, легкости и динамике современности.

Украинский бренд STIMMA представил новую осеннюю коллекцию под названием Move Collection.

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В ее основу положена философия о движении, которое кроме привычной формы физического действия является еще глубоким жизненным подходом.

Эта философия проникает во все аспекты нашей жизни, формируя ценности и приоритеты. Движение помогает не только преодолевать расстояния, но и развиваться, изменяться и обретать гармонию с современным окружающим миром.

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Коллекция состоит из курток, кардиганов, свитшотов, трикотажных юбок, клетчатых рубашек, джинсов и спортивных костюмов.

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В каждой вещи дропа совмещены стиль и функциональность. Созданные образы из айтемов линейки подойдут для любого сценария жизни – от рабочих офисных дней до вечерних прогулок по городу.

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Коллекция изготовлена из шерсти, вискозы, коттона и хлопка – природных материалов, дышащих и дающих чувство легкости и комфорта.

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Новый дроп отражает выбор – двигаться, открывать, чувствовать и жить без компромиссов между комфортом и стилем.

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