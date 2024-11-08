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Стильные пальто и трикотажные костюмы: новая женственная коллекция от украинского бренда

Стильные пальто и трикотажные костюмы: новая женственная коллекция от украинского бренда

Новый дроп транслирует женственность без фильтров.

Украинский бренд STIMMA представил новую осеннюю коллекцию под названием Sincere Collection, которая раскрывает женственность.

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В дроп вошло несколько вариаций рубашек в светлых тонах.

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Объемное пальто в комбинации с сатиновой юбкой в бежевом или черном цвете формирует готовый лук, не сковывающий движения, и приталенные женственные гольфы, идеально дополняющие палитру.

Представлены также блузы, свитера, брюки, костюмы с юбкой и пуховики.

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Главный акцент капсулы – мягкие трикотажные костюмы и пальто, которые придают ощущение настоящего уюта.

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От сочетания разных фактур к легким, почти невесомым элементам, каждый образ – это воплощение связи между вами и природой, пространства для размышлений, возможности остановиться и почувствовать себя.

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Создавая вещи, бренд предпочитает натуральные ткани, заботясь прежде всего о комфорте тех, кто их будет носить. Благодаря свободным силуэтам одежда является универсальной.

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Аутфиты подойдут для утренней прогулки с кофе, встречи с друзьями после рабочего дня или для поездки в новый город.

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