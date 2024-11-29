Стильные шубки и кокетливые платья: праздничная капсула от украинского бренда

Украинский бренд STIMMA представил капсулу под названием Lure Collection. Это идеальный выбор для тех, кто стремится добавить праздничный шарм своему гардеробу.

Эта коллекция о стиле, элегантности и комфорте, которые прекрасно дополнят как изысканные вечеринки, так и теплые семейные встречи.

Главная особенность коллекции – разнообразие силуэтов: мини-платья для смелых и изящные макси для тех, кто выбирает классику.

А сочетание грубых тканей верхней одежды с нежным кружевом создает стильный контраст, который приковывает взгляды.

Абсолютный must-have нынешнего сезона – стильные шубки, придающие образу шика и нотку уюта. Они прекрасно сочетаются с вечерними платьями, создавая лук из вашего мудборда в стиле Кэрри Брэдшоу.

В составе тканей преобладают вискоза и шерсть, обеспечивающие тепло и приятные тактильные ощущения. Цветовая гамма представлена в черном, бежевом и молочном цветах – универсальные оттенки, которые идеально подходят для любого случая.

Из аксессуаров в капсуле представлены замшевые сумки, украшенные декоративными элементами из золотистого металла.

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