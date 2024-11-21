Стильные шубы, клетчатые платья и кожаные юбки: украинский бренд представил новую коллекцию

Украинский бренд STIMMA представил новую коллекцию Flow Collection, сочетающую комфорт, трендовость и сезонный характер. Это капсула, которая предлагает переосмысление базовых элементов гардероба, придавая им выразительность через текстуры и цвета.

Что касается силуэтов, то в линейке бренда есть как уютная верхняя одежда, так и обтягивающие кардиганы для наслоения, рубашки в осенней палитре, клетчатые платья, элегантные юбки-миди, брюки с отличной посадкой и все для стильного утепления нынешнего сезона.

Вещи из коллекции – универсальные и легко оформляются в стильные повседневные образы для работы и досуга, а также позволяют экспериментировать с комбинациями на выход.

В центре капсулы – замшевые и кожаные текстуры, которые придают образам выразительности и дополняют как сдержанные, так и смелые стилистические решения.

Ткани – хлопок, шерсть, вискоза и котон – обеспечивают комфорт и долговечность, делая коллекцию универсальной для динамичного ритма современной жизни.

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