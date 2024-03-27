Стильные образы с денимом для женщин 60+: актуальные наряды от польского блогера на весну

Все эти образы подойдут женщинам любого возраста и будут идеальными для ежедневной носки.

Польский блогер, 60-летняя Дорота Свентоневская, более известна в Instagram и TikTok под псевдонимом Szafiarka Dorka, поделилась с фолловерами в соцсетях примерами новых весенних образов, в которых главным акцентом стали вещи из денима: брюки, куртки, юбки.

"Для меня очень важно выражать себя через моду. Деним – это то, что должно быть в гардеробе каждой женщины, независимо от возраста и размера. Вы можете сочетать его с элегантной одеждой и играть с модой", - написала под видео женщина.

Дорота рекомендует не боятся сочетать деним с легкими платьями, другим денимом, например, белого цвета, и даже с бермудами. В видео она также показала, что из джинса могут быть даже аксессуары, например, она надела на шею чокер с цветком.

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