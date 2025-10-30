- Дата публикации
Структурированные джинсы, рубашки и свитера: украинский бренд презентовал коллекцию в стиле интеллектуального стрита
В новом дропе объединены архитектоника, эмоция и рефлексия.
Украинский бренд Асе презентовал осеннюю коллекцию под названием Theory. Это история об энергии современной молодости, которая балансирует между цифровым шумом и реальностью.
В центре линейки структурированные джинсы, мягкие свитера, рубашки, брюки и безрукавки, сочетающие в себе streetwear и постгранж с ощущением минималистичной дисциплины.
Верхняя одежда продолжает этот ритм: водостойкий дождевик, кожаная куртка и шуба из меха Merino.
Ключевые акценты — джинсы с ручным напылением, где каждая пара имеет свой паттерн; кожаные брюки и футболки с принтами тату-мастера Артура Музо — первый намек на дальнейшее знакомство с его работами в дизайнах бренда.
Бренд также продолжает работу с фактурой: хлопок с микронапылением, микрофлис, вощеный деним и джинс на органзе формируют четкий фокус на технологии. Благодаря многоступенчатой обработке ткани приобретают глубину цвета, а поверхность — собственный характер.
Палитра коллекции — приглушенная, спокойная, с одиночными акцентами, которые держат температуру всего дропа.
Новая коллекция — это интеллектуальный стрит, сочетающий архитектонику, эмоцию и рефлексию.