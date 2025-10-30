Структурированные джинсы, рубашки и свитера: украинский бренд презентовал коллекцию в стиле интеллектуального стрита

Реклама

Украинский бренд Асе презентовал осеннюю коллекцию под названием Theory. Это история об энергии современной молодости, которая балансирует между цифровым шумом и реальностью.

В центре линейки структурированные джинсы, мягкие свитера, рубашки, брюки и безрукавки, сочетающие в себе streetwear и постгранж с ощущением минималистичной дисциплины.

Верхняя одежда продолжает этот ритм: водостойкий дождевик, кожаная куртка и шуба из меха Merino.

Ключевые акценты — джинсы с ручным напылением, где каждая пара имеет свой паттерн; кожаные брюки и футболки с принтами тату-мастера Артура Музо — первый намек на дальнейшее знакомство с его работами в дизайнах бренда.

Бренд также продолжает работу с фактурой: хлопок с микронапылением, микрофлис, вощеный деним и джинс на органзе формируют четкий фокус на технологии. Благодаря многоступенчатой обработке ткани приобретают глубину цвета, а поверхность — собственный характер.

Палитра коллекции — приглушенная, спокойная, с одиночными акцентами, которые держат температуру всего дропа.

Новая коллекция — это интеллектуальный стрит, сочетающий архитектонику, эмоцию и рефлексию.