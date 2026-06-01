- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 163
- Время на прочтение
- 1 мин
Структурные костюмы и велюровые комплекты: украинский бренд презентовал дроп в готично-романтической эстетике
В новой коллекции сочетались романтическая эстетика с современными утилитарными формами и силуэтами оверсайз.
Украинский бренд Ace презентовал новую коллекцию, которая получила название Forbidden Relics. Это дроп, вдохновленный вещами, которые ощущаются почти сакральными.
На этот раз бренд обращается к готично-романтической эстетике, сочетая ее с утилитарными формами, мягкими фактурами и оверсайз-силуэтами.
Основой коллекции являются символы, которые напоминают артефакты другой эпохи: декоративные принты, орнаментальные вышивки и медальоны.
Дроп состоит из структурных костюмов из сверхлегкого коттон-денима, джинсов с готическим орнаментом, рубашки из денима, мини-юбки Cargo, ремня с обновленной айдентикой бренда, маек, футболок и лонгсливов, отражающих утилитарную эстетику коллекции.
Бренд также продолжает работу с фактурой: в дропе представлена обновленная велюровая линейка, в которую вошли худи, брюки на резинке и поло Cut Out Terry, формирующие расслабленный, но выразительный силуэт.
Палитра коллекции — меланж, бежевый, хаки, черный, розовый и мягкий серый — создает ощущение вещей вне времени.
Это коллекция о современных реликвиях, вещах с характером, балансирующих между мягкостью и силой, интимностью и контролем.