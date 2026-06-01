Структурные костюмы и велюровые комплекты: украинский бренд презентовал дроп в готично-романтической эстетике

Украинский бренд Ace презентовал новую коллекцию, которая получила название Forbidden Relics. Это дроп, вдохновленный вещами, которые ощущаются почти сакральными.

На этот раз бренд обращается к готично-романтической эстетике, сочетая ее с утилитарными формами, мягкими фактурами и оверсайз-силуэтами.

Основой коллекции являются символы, которые напоминают артефакты другой эпохи: декоративные принты, орнаментальные вышивки и медальоны.

Дроп состоит из структурных костюмов из сверхлегкого коттон-денима, джинсов с готическим орнаментом, рубашки из денима, мини-юбки Cargo, ремня с обновленной айдентикой бренда, маек, футболок и лонгсливов, отражающих утилитарную эстетику коллекции.

Бренд также продолжает работу с фактурой: в дропе представлена обновленная велюровая линейка, в которую вошли худи, брюки на резинке и поло Cut Out Terry, формирующие расслабленный, но выразительный силуэт.

Палитра коллекции — меланж, бежевый, хаки, черный, розовый и мягкий серый — создает ощущение вещей вне времени.

Это коллекция о современных реликвиях, вещах с характером, балансирующих между мягкостью и силой, интимностью и контролем.

