Суперлайфхак: как мгновенно сузить пояс на штанах без ушивания

Женщины с узкой талией часто сталкиваются с проблемой широких поясов на брюках. Они идеально садятся на бедра, но слишком свободны в поясе. Модная блоггерша Таня поделилась лайфхаком, который точно поможет в такой ситуации.

Красавица ведет свой Instagram-блог, где более 2 миллионов подписчиков и регулярно делится секретами стиля.

В одном из видео она показала простую хитрость, которая поможет вам сузить пояс на штанах.

Для этого вам понадобится только лента.

Наденьте штаны, отрежьте два кусочка ленты и проceньте их в петли для ремня с одной и другой стороны, как показала Таня. Стяните пояс и завяжите ленты бантиками.

Такая идея действительно решает проблему, не требует лишних усилий и не портит внешний вид.

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