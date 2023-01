Свадьба в стиле хэви-метал: жених и невеста надели ретро-образы и обменялись на церемонии гитарами

Субкультура готов - большая редкость в наше время, а увидеть готическую свадьбу в стиле хэви-метал - тем более. Однако девушка по имени Мади Дэнджер и ее возлюбленный Джей Аспен решили исправить это. Пара в отношениях еще со школы, а сейчас, когда обоим исполнилось по 26 лет, они решили пожениться. Церемония состоялась 16 декабря 2022 года в Айдахо-Фолс, США.

Свадьба Мади Дэнджер и Джея Аспена / Фото: instagram.com/madi_danger

Оба увлекаются тяжелой музыкой, стилистикой 80-х и являются готами. Мади и Джей играют в рок-группе, носят футболки с названиями любимых групп, проводят время на кладбищах, а также собирают кассеты для магнитофонов с музыкой. Проще говоря, они полноценно вжились в роль готов из 80-х, ведь также наносят белый грим на лица, делают начесы и макияж черным карандашом.

Понятно дело, что, когда время дошло до свадьбы, стилистика для них была очевидной - готика и хэви-метал. А сама церемония немного напоминала нам культовый клип Guns N' Roses на песню November Rain.

Свадьба Мади Дэнджер и Джея Аспена / Фото: instagram.com/madi_danger

Платье невесты было длинным, атласным, с пышной юбкой и рукавами, декольте и подол наряда украшало кружево. На голове Мади сделала начес, на лицо нанесла белую пудру, губы невеста накрасила красной помадой. Жених же выбрал черный костюм и рубашку, а галстук надел красный. Длинные волосы Джей просто распустил.

Свадьба Мади Дэнджер и Джея Аспена / Фото: instagram.com/madi_danger

Свадьба Мади Дэнджер и Джея Аспена / Фото: instagram.com/madi_danger

Церемония была небольшой, проходила в церкви Trinity United Methodist, конечно же, в готическом стиле, невеста шла по проходу под песню Оззи Осборна Mr. Crowley. Но была еще одна необычная деталь, которую захотели жених и невеста, - вместо колец они обменялись электрогитарами.

Свадьба Мади Дэнджер и Джея Аспена / Фото: instagram.com/madi_danger

"Мне очень нравятся кольца в викторианском стиле, но их трудно найти, а те, что мы видели, выглядели очень дешево и ужасно, - сказала невеста. - Джей не хотел покупать мне дрянное кольцо, да и носить кольца он все равно не любит".

Поэтому в части церемонии, где обычно жених и невеста обмениваются кольцами, эта парочка дала друг другу стильные гитары. У Мади была белая, а у Джея - черная.

Свадьба Мади Дэнджер и Джея Аспена / Фото: instagram.com/madi_danger

"Мы хранили эти гитары с августа, не имея возможности даже взглянуть на них, пока не обменялись ими друг с другом, поэтому мы были очень рады возможности наконец-то подарить их друг другу", - написала девушка в Instagram.

Но все же кольцо у невесты на руке есть, в ее любимой стилистике.

Свадьба Мади Дэнджер и Джея Аспена / Фото: instagram.com/madi_danger

Затем молодожены вышли из церкви под трек Lovesong группы The Cure и сели в собственный ретро-катафалк, который Мади купила в 2021 году за 8500 долларов у распорядителя похорон, сообщает издание New York Post. На машине была надпись Just Married, а внутри - ненастоящий гроб.

Свадьба Мади Дэнджер и Джея Аспена / Фото: instagram.com/madi_danger

Свадьба Мади Дэнджер и Джея Аспена / Фото: instagram.com/madi_danger

