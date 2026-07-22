Свадебное платье бабушки: как невеста из Лондона вышла замуж в необычном и сентиментальном образе

Кэтрин Мишель Бартлетт / фото: instagram.com/catherinemichelle

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Кэтрин Мишель Бартлетт надела свадебное платье своей бабушки Патриции 1966 года, которое десятилетиями хранилось в семье, на гражданскую церемонию, состоявшуюся 2 мая 2026 года в лондонской ратуше Old Marylebone Town Hall.

Кэтрин Мишель Бартлетт / фото: instagram.com/catherinemichelle

«Впервые мы вместе достали платье из коробки ещё в 2013 году, когда мне было 19 лет — столько же, сколько было моей бабушке, когда она выходила замуж за дедушку, — рассказывает Бартлетт журналу PEOPLE. — Тогда я её примерила, и она сидела идеально. С тех пор я всегда думала, что если когда-нибудь выйду замуж и платье мне по-прежнему будет впору, я с удовольствием надену его».

Бабушка Кэтрин Мишель Бартлетт — Патриция в день своей свадьбы в 1966 году / фото: instagram.com/catherinemichelle

Спустя более десяти лет эта возможность неожиданно стала реальностью. Когда в 2025 году Бартлетт и её бабушка снова достали платье, она снова примерила его и обнаружила, что оно по-прежнему сидит безупречно. Этот момент тронул всех присутствующих, в частности её дедушку, когда три поколения семьи осознали, что платье, которое уже стало свидетелем одной истории любви, может положить начало ещё одной.

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Бабушка Кэтрин Мишель Бартлетт — Патриция в день своей свадьбы в 1966 году / фото: instagram.com/catherinemichelle

«Когда мы снова достали её в 2025 году, и я примерила, она сидела так, будто была сшита специально для меня, — говорит она. — Это был один из тех моментов, когда кажется, что так и должно было случиться».

Для невесты это платье означало гораздо больше, чем просто семейную традицию, ведь единственная дочь Патриции погибла в 15 лет в результате аварии, вызванной нетрезвым водителем. Внучку назвали в честь тети. По словам Кэтрин, она всегда была особенно близка с бабушкой и часто хотела подарить ей те жизненные моменты, которых та была лишена.

«Мне хотелось хотя бы частично дать ей возможность испытать ту радость и волнение, которые каждая мама надеется разделить со своей дочерью», — говорит Бартлетт.

Кэтрин Мишель Бартлетт / фото: instagram.com/catherinemichelle

Несмотря на это, бабушка никогда не настаивала, чтобы внучка надела именно это платье. По словам невесты, Патриция часто предлагала использовать ткань платья для создания нового наряда или же сделать из нее памятные семейные реликвии. Она хотела, чтобы внучка сделала тот выбор, который будет правильным именно для неё, хотя в душе лелеяла надежду ещё раз увидеть это платье на невесте.

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«Не думаю, что бабушка могла представить, что я действительно пойду к алтарю именно в этом платье, да ещё и без каких-либо изменений, — говорит она. — Но для меня ни одно другое платье не могло сравниться с ним».

Кэтрин Мишель Бартлетт / фото: instagram.com/catherinemichelle

Свадебное платье осталось почти таким же, каким было в 1966 году. Перед гражданской церемонией невеста не перешивала платье, не отдавала его в химчистку и не проводила серьезного ремонта. Вместе с мамой они лишь отпарили его и решили сохранить даже его несовершенства, в частности небольшой разрыв под мышкой, который Бартлетт сознательно оставила нетронутым.

Кэтрин Мишель Бартлетт / фото: instagram.com/catherinemichelle

«В моем воображении это было свидетельством того, что она прекрасно провела время в день своей свадьбы, — говорит Бартлетт. — Мне нравилась мысль, что даже этот небольшой недостаток является частью её истории».

Кэтрин Мишель Бартлетт / фото: instagram.com/catherinemichelle

Кэтрин Мишель Бартлетт / фото: instagram.com/catherinemichelle

К сожалению, Патриция скончалась 6 октября 2025 года, через несколько месяцев после свадьбы внучки и всего за несколько месяцев до очередного торжества в Каннах, где Кэтрин надела уже другое платье.

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