Свадебный минимализм 90-х вновь становится главным модным трендом

Свадебные платья Vera Wang / © Associated Press

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В мире моды всё циклично. И хотя 1990-е кажутся не такими уж далекими, их эстетика сегодня переживает настоящее возрождение, как в повседневном гардеробе, так и в свадебной моде. Именно минимализм этой эпохи стал одним из самых заметных трендов среди современных невест, об этом сообщило издание New York Post.

И если раньше свадебные платья ассоциировались с максимальным количеством кружева, бисера и декора, то сегодня на первый план выходят чистые линии, архитектурный крой и качество тканей.

Новый язык минимализма

Характерными чертами стиля 90-х были открытые плечи, заниженная или баскская линия талии, бальные силуэты, платья косого кроя, платья-комбинации и мягкая драпировка.

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Современные невесты всё чаще отказываются от сложного декора в пользу фактурных материалов. Популярность приобретают плотные ткани, такие как микадо и тафта, которые позволяют создавать выразительный силуэт без лишних украшений.

Однако минимализм вовсе не означает простоту в буквальном смысле слова. Главное — чистые линии, качественная ткань и отсутствие излишней отделки. Даже бальное платье может быть минималистичным, если акцент сделан на силуэте и архитектурной драпировке, а не на кружеве или вышивке.

От Calvin Klein до современных камерных свадеб

Именно 1990-е годы подарили моде совершенно новый взгляд на элегантность благодаря эстетике Calvin KleinиArmani. Чистые, мягкие линии стали настоящим контрастом к хаотичной и чрезмерной эстетике 1980-х.

Возвращение минимализма связано не только с модными тенденциями, но и с изменением самого формата свадеб. Сегодня всё больше пар выбирают камерные церемонии, небольшие торжества и уютные ужины в ресторанах вместо масштабных торжеств. Такая атмосфера естественным образом требует более сдержанных и современных образов.

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Ставка на фактуру

Впрочем, современная версия минимализма не является буквальным повторением 90-х. Сегодня дизайнеры активно работают с текстурами и художественными деталями. В тренде плиссированные ткани с эффектом лёгкой небрежности, фактурные жаккарды, деликатное кружево и продуманные декоративные акценты, которые не перегружают образ.

Современные невесты ищут что-то новое, рукотворное и художественное. Это история не о избытке декора, а об интересной фактуре и мастерстве исполнения.

Среди брендов, которые сегодня работают в направлении модного минимализма, стоит обратить внимание на KYHA, Sareh Nouri и Monique Lhuillier. Их коллекции отличаются скульптурным кроем и современной драпировкой.

Особое влияние на современную свадебную моду оказывает также Vivienne Westwood. Бренд стал одним из главных популяризаторов структурированных корсетов и минималистичных платьев со сложной драпировкой.

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В то время, когда мир всё больше ценит осознанность, качество и вневременность, свадебный минимализм переживает закономерный ренессанс. То, что когда-то заложили дизайнеры 1990-х, сегодня обретает новое звучание благодаря безупречному крою, сложным текстурам и искусной работе с формой.

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