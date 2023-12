Свитеры, трикотажные платья и шарфы: Екатерина Осадчая и украинский бренд выпустили благотворительную коллекцию одежды

Украинский бренд ONE BY ONE и Фонд Екатерины Осадчей выпустили совместную коллекцию одежды и аксессуаров в поддержку нового проекта "Объятия для ребенка". Полученные средства с продажи коллаборации будут направлены на психологическую и социальную помощь детям, которых взяли под опеку или усыновили.

Уязвимость, отзывчивость, эмпатичность и желание помогать друг другу стали вдохновением дропа.

"Эту коллекцию мы выпускаем в преддверии всех зимних праздников, ведь именно в это время мы в очередной раз и особенно остро понимаем – у каждого ребенка должно быть семейное тепло, семейный уют, родительская поддержка, объятия родного взрослого… Наша общая задача и цель – чтобы все дети в праздники имели свою семью и свои важные объятия. Для этого мы работаем и помогаем всесторонне таким детям, а также семьям, которые усыновили или взяли детей под опеку", — сказала Катя Осадчая.

Психологическая и социальная поддержка детей и таких семей чрезвычайно важна, ведь это дает фундамент и стабильность для таких семей, а они в свою очередь становятся примером для других, ведь наша большая цель, чтобы каждый ребенок имел родительские объятия.

"Объятия – это существительное. Но сейчас нам всем нужно глагол — Обними!" – считает команда бренда. Именно поэтому изделия коллекции украшены традиционным украинским орнаментом и надписью "Обійми". Ведь объятия бесценны: они нежной силой утоляют боль, останавливают войны, исцеляют горе, убирают жалости, убаюкивают печаль и печали.

В коллекцию вошли свитера в белом и рождественском красном цветах, уютные вязаные костюмы с вышитым воротником, платья и объемные шарфы.

Осадчая также снялась в фотосессии, в которой предстала в вещах из этой коллаборации.

