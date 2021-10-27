Свитеры с косами и шарфы с бахромой: зимний дроп украинского бренда

Свитеры с косами и шарфы с бахромой: зимний дроп украинского бренда

Бренд Siyai представил лукбук нового дропа.

Украинский трикотажный бренд Siyai презентовал стильный и комфортный зимний дроп. Марка создает удачный микс базы и ярких вещей, чтобы можно было не выбирать между классикой и экспериментами, а удачно все сочетать.

Дроп бренда Siyai/Пресс-служба

Дроп бренда Siyai/Пресс-служба

Дроп бренда Siyai/Пресс-служба

Дроп бренда Siyai/Пресс-служба

Дроп состоит из теплых зимних свитеров с косами, гольфов, кардиганов, джемперов-поло, юбок и миди-платьев, широких штанов.

Дроп бренда Siyai/Пресс-служба

Дроп бренда Siyai/Пресс-служба

Дроп бренда Siyai/Пресс-служба

Дроп бренда Siyai/Пресс-служба

Дроп бренда Siyai/Пресс-служба

Дроп бренда Siyai/Пресс-служба

Бренд впервые выпустили аксессуары — длинные шарфы с бахромой и вязаные манишки.

Дроп бренда Siyai/Пресс-служба

Дроп бренда Siyai/Пресс-служба

Альтернативные варианты палантинам и шарфам-хомутам защищают от ветра и добавляют в образ яркий акцент.

Дроп бренда Siyai/Пресс-служба

Дроп бренда Siyai/Пресс-служба

Дроп бренда Siyai/Пресс-служба

Главные особенности коллекции — текстуры и детали. Вещи украшены объемными воротами, контрастными пуговицами и косами разной вязки. Палитра состоит из базовых серого, коричневого, бежевого, черного, белого и ярких цветов — красного, желтого, синего.

Дроп бренда Siyai/Пресс-служба

Дроп бренда Siyai/Пресс-служба

Дроп бренда Siyai/Пресс-служба

Дроп бренда Siyai/Пресс-служба

Дроп бренда Siyai/Пресс-служба

Зимний дроп бренда Siyai (40 фото)

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