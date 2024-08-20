"Свиток рейнджеров": блогер показал, как нужно паковать вещи в дорогу

На страницеwoodsboundoutdoors показали, как просто и компактно сложить футболки для путешествия. Метод "Ranger Roll" или "Свиток рейнджеров" идеально подойдет тем, кто любит путешествовать только с рюкзаком, а название его берет начало из американской армии и первоначально он назывался "армейский рулон".

Благодаря своей простоте и удобству этот метод быстро стал частью повседневности многих опытных путешественников, ведь вы можете подготовить себе целые комплекты и сразу с футболкой достать, например, нижнее белье с носками. Вам не придется распаковать весь рюкзак, чтобы найти что-то.

Плюс, у ваших футболок будет форма свитка, который можно использовать в качестве подушки под голову, если вы, например, любите отдых с палатками и не берете ее отдельно с собой.

Что делать:

Разложите футболку и заверните ее нижнюю часть наизнанку, где-то на 5 см (см. видео);

Посредине футболки можете положить еще какие-то вещи: шорты, нижнее белье, носки и др.;

Заверните одну сторону футболки внутрь, накрыв вещи;

То же сделайте с другой стороной;

Рукава подверните внутрь, чтобы они вам не мешали;

Начните плотно скручивать футболку с горловины вниз;

Докрутив до конца, закрепите свиток частью ткани, которую подкатывали с самого начала, словно засовываете в "мешочек". Он поможет зафиксировать его.

Используйте этот метод, ведь благодаря ему ваша одежда будет выглядеть опрятно и не будет сильно помята.

Читайте также: