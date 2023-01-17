Связала платье в метро: девушка вышла замуж в необычном наряде ручной работы

Когда невеста решает сама создать свое свадебное платье, важной частью этого процесса становится время, ведь его нужно довольно много на разработку дизайна, продумывание деталей, выбор ткани или узора. Поэтому появляется важный вопрос - где это время взять, если ежедневно ты вынуждена ходить на работу.

Однако невеста по имени Эстер Эндрюс нашла решение и время на создание своего особого платья, которое надела в день свадьбы. Девушка вязала свой наряд по пути на работу, пока ехала в нью-йоркском метро. Поездка в центр города у нее занимала один час.

Подробно о создании платья Эстер рассказала в своих соцсетях, после чего ее посты стали вирусными.

Вязала девушка платье на протяжении девяти месяцев, а завершила его только за день до свадьбы. Наряд был выполнен в интересном узоре-паутине, имел много воланов, V-образное декольте, а также расклешенные рукава-колокола. Украшали платье маленькие красные помидоры, которые невеста также связала.

Идея для свадебного наряда у нее была очень необычной - помидорная грядка и космический пират. Именно поэтому жених Эстер пришел на свадьбу в костюме космонавта, который она же для него и сшила.

Окончательный образ невесты в день свадьбы включал еще черные колготки со звездным небом, расшитые вручную бисером, и туфли на каблуках с ремешками цвета слоновой кости.

Во время работы над нарядом девушка очень нервничала, потому что времени оставалось совсем мало, а то, что платье хорошо сядет или будет таким, как в ее фантазиях, конечно же, она гарантировать не могла. Но все же все получилось замечательно, а ее свадебный образ и жениха вышли очень забавными.

"Процесс создания этого платья вдохновил меня на свитеры, которые я шью сегодня для невест, и было приятно наблюдать за развитием этого пути, - сказала она. - Я всегда буду дорожить этим платьем и временем, которое ушло на его создание".

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