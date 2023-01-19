Такое же носила Софи Лорен: невеста нашла в винтажном магазине уникальное платье 1979 года

Винтажные магазины - место, где можно найти настоящие сокровища, например, платья известных брендов или наряды, которые принадлежали когда-то популярным личностям. Но вот девушке из США по имени Хлоя Кернаган подфартило по-другому - она в подобном магазине купила точно такое же платье, как когда-то носила знаменитая итальянская киноактриса и певица Софи Лорен.

Хлоя - художник-постановщик и учитель йоги из Нью-Йорка. Предложение руки и сердца возлюбленный Ян Харрис сделал ей на курорте Коста-Брава в конце лета 2021 года, рассказала она изданию Vogue.

После помолвки девушка не ходила по магазинах в поисках платья и не примерила ни одного наряда, как это часто делают невесты. Хлоя просто зашла на сайт винтажной одежды Shrimpton Couture и нашла там довольно скромное белое платье, а когда увидела, что такое же носила знаменитая итальянка, поняла, что это именно тот наряд, в котором она хочет выйти замуж.

Платье Хлои Кернаган на сайте Shrimpton Couture

Линия декольте платья была выполнена из шелка и в форме сердца, а спереди оно украшено небольшими рюшами. Рукава у него были длинными, пышными и прозрачными, заканчивались сложной манжетой с такой же отделкой, что и на лифе. Юбка платья сделана из нескольких слоев - однотонной белой ткани и полупрозрачной сетчатой, как на рукавах. Верхний слой юбки, был короче, чем два других, и имел фестончатую отделку по краю. Также на платье были крупные вышитые круглые цветы, напоминающие горох.

Создано оно было дизайнером Лорисом Аззаро, основателям одноименного французского бренда Azzaro, известного своим богемным стилем. Бренд был основан в 1967 годы и прославился как раз сотрудничеством с суперзвездами того времени: Брижит Бардо, Софи Лорен, Урсулой Анд­рес. На то время это был лейбл, который определял сексуальность и имел французскую изюминку, которую любили женщины во всем мире.

В 1979 году точно такое же платье, но черного цвета надела на гала-вечер, организованный "Красным Крестом", в Монако актриса Софи Лорен.

Софи Лорен / Фото: Getty Images

Образ звезда в тот вечер дополнила цветами в волосах, бриллиантовым колье и клатчем.

Софи Лорен / Фото: Getty Images

Невеста Хлоя Кернаган, отдавая дань уважения известной личности, тоже украсила свои волосы в день свадьбы цветами и еще дополнила наряд слингбэками от Manolo Blahnik.

Читайте также: