Текстурные ткани и много оригинальной обуви: Дом Balmain представил коллекцию осень-зима 2025-2026

Дом Balmain, который сейчас возглавляет 39-летний модельер Оливье Рустен, представил в столице Франции новую коллекцию. В отличии от предыдущий коллекций, в холодном сезоне бренд предлагает мешковатые силуэты, а также много акцентного декора и деталей.

В частности главное внимание, конечно же, привлекает обувь. Рустен предлагает много вариантов оригинальных туфель, а также сапоги-трубы, и сапоги-гармошки.

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Также он отказался от подплечников и на подиуме можно заметить много изделий из трикотажа, объемные силуэты, массивные аксессуары, яркие оттенки и анималистику - принт зебра и текстурную кожа под рептилий.

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Не обошлось и без мягких шуб, которые уже зарекомендовали себя как тренд следующей осени, и оригинальных сумок-хобо.

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Читайте также: