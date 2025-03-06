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Текстурные ткани и много оригинальной обуви: Дом Balmain представил коллекцию осень-зима 2025-2026

Текстурные ткани и много оригинальной обуви: Дом Balmain представил коллекцию осень-зима 2025-2026

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренда состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Дом Balmain, который сейчас возглавляет 39-летний модельер Оливье Рустен, представил в столице Франции новую коллекцию. В отличии от предыдущий коллекций, в холодном сезоне бренд предлагает мешковатые силуэты, а также много акцентного декора и деталей.

В частности главное внимание, конечно же, привлекает обувь. Рустен предлагает много вариантов оригинальных туфель, а также сапоги-трубы, и сапоги-гармошки.

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Также он отказался от подплечников и на подиуме можно заметить много изделий из трикотажа, объемные силуэты, массивные аксессуары, яркие оттенки и анималистику - принт зебра и текстурную кожа под рептилий.

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Не обошлось и без мягких шуб, которые уже зарекомендовали себя как тренд следующей осени, и оригинальных сумок-хобо.

Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / © Associated Press
Показ Balmain осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

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