Только не это: 20 трендов из двухтысячных, которые вернулись в нашу жизнь

Это было яркое и гламурное время, которое никак не хочет уходить на второй план.

Иногда кажется, что мы перенеслись во времени, ведь мода двухтысячных годов возвращается, а на звездах стритстайла и знаменитостях все чаще можно заметить вещи, аксессуары и макияжи, которые были невероятно популярны в нулевых. Теперь подобный стиль обзавелся новым названием - Y2K - и похоже, активно претендует на второй шанс.

Ниже мы собрали тренды двухтысячных, которые вернулись в моду, и не заметить эти вещи сейчас на улицах просто невозможно. Для некоторых эта подборка станет ностальгией, но если вы родились после Миллениума, то, вероятно, будете удивлены, что часть того, что сейчас продается в масс-маркете, имеет 20-летнюю историю.

1. Футболки "гофре"

Трудно найти девушку, у которой не было такой футболки, ведь в каких только цветах и фасонах эта вещь ни продавалась. Также в разных частях мира она тоже называлась по-разному. Например, у нас кто-то называет ее футболкой-жаткой, гофре, пузырчатой, оригами или мятой футболкой, а вообще, в США чаще можно встретить название popcorn shirt (рубашка-попкорн). Совсем недавно эта вещь вернулась в моду и уже продается в ZARA. Так что смело доставайте свою (или старшей сестры) и будете этим летом в тренде.

2. Заниженная талия

На протяжении многих лет бренды пытались наконец-то отойти от этой моды, но все же сдались. Низкие джинсы опять можно заметить на известных моделях. Также современные модники начинают украшать бедра широкими ремнями с пряжками, как когда-то любила носить Бритни Спирс.

Рита Ора / Фото: Getty Images

3. Плюшевые спортивные костюмы

Такого бума, как в нулевых, конечно, не произошло, но такие костюмы опять можно увидеть в продаже. С сумками, уггами, огромными серьгами и каблуками их сейчас не сочетают, а покупают в основном для дома. Однако основоположница этого тренда Пэрис Хилтон как-то решила вернуть себе былую славу и запустила плюшевые костюмы в продажу под своим брендом.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

4. Коричневые контуры губ

Это один из самых трендовых макияжей губ, правда, в отличие от двухтысячных, сейчас это выглядит более красиво, поскольку выбор косметики стал намного разнообразнее и эксклюзивнее.

5. Заколки "крабики"

Некоторое время после их популярности в двухтысячных такие украшения волос считались устаревшими, и о них все забыли. Сейчас же эта заколка переживает возрождение, ведь они продаются в разных цветах, дизайнах и декоре.

6. Прически с гладкой челкой

Это, наверное, самая повторяемая прическа поклонников Y2K. Челка должна в такой прическе быть гладкой, а волосы или распущены, или собраны в пучок. Также допускаются торчащие пряди.

Белла Хадид / Фото: Associated Press

7. Брови-ниточки

Брови в последнее время переживают много метаморфоз, ведь не так давно их рисовали максимально графичными и насыщенными, затем осветляли, а теперь некоторые знаменитости выходят в свет с тонкими "ниточками", как когда-то носили Кристина Агилера и Памела Андерсон.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Associated Press

8. Штаны клеш

Этот тренд тоже довольно активный, и подобные фасоны уже появились у многих брендов. Вряд ли клеш вытеснят все разнообразие моделей, которые сейчас есть на рынке, как в нулевых, но все же современным модницам полюбились.

Тина Кунаки и Венсан Кассель / Фото: Getty Images

9. Сумки-хобо

Маленькие тонкие сумки в подобном стиле можно заметить практически у всех звезд. Положить в такую сумку что-то кроме карточки и телефона сложно, но что еще нужно современной It-girls.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

10. Узкие квадратные очки

Модель Хейли Бибер практически постоянно носит подобные оправы, и они особенно полюбились. Такие модели очков были очень популярны в нулевых, также их часто можно было встретить в ярких цветах.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

11. Короткие дутые куртки

Назвать такую вещь практичной на зиму сложно, но модников это не останавливало ни в нулевых, ни сейчас.

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

12. Штаны-карго

Да, этот тренд тоже вернулся. В начале нулевых все подростки хотели быть похожими на Аврил Лавин и пытались копировать ее "скейтерский" стиль, но спустя 20 лет все повторяется, разве что современные тинейджеры понятия не имеют о существовании певицы.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

13. Перья и пух на воротниках и манжетах

Это тренд не столь массовый, как другие, но все же некоторые бренды пытаются возродить былую славу подобных вещей.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

14. Чокеры

Этот аксессуар один из самых популярных среди камбэков. Чокеры носили из бархата, с кулонами, даже вернулись культовые плетеные. Однако сейчас особо много внимания получили из бисера - тонкие и плетенные. В Украине особенно популярны чокеры с украинскими мотивами.

Девин Некода / Фото: Associated Press

15. Корсеты

Как и в нулевых, сейчас корсеты носят как отдельный вид одежды с джинсами и брюками, так и сочетают с чем-то.

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

16. Огромная подошва

Ботинки, туфли и босоножки на тонкой подошве - главный тренд последнего времени. Многие модные марки выпустили коллекции именно на платформах.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

17. Вязаные топы и платья

Летом масс-маркет просто завален различными вариантами маек, топов и футболок из пряжи. Также некоторые современные бренды предлагают носить нам вязаные платья разной длины.

Ванесса Паради / Фото: Getty Images

18. Длинные прямые юбки

Такие юбки сейчас популярны в джинсе и хлопке, но полюбились они модникам и звездам еще 20 лет тому назад. В таких макси-юбках можно было увидеть и Дженнифер Лопес, и Кристину Агилеру. Как и сейчас, чаще всего их сочетали с кроссовками и кроп-топами.

Эльза Хоск / Фото: Getty Images

19. Кроп-топы

Голый пупок и пресс возвращаются! Уже на протяжении нескольких сезонов укороченные майки и футболки можно найти у всех брендов. А 20 лет тому назад точно так же одевалась Бритни Спирс.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

20. Микроюбки

Этот безумный тренд опять в тренде, и чем короче - тем лучше. Очень короткие юбки можно было увидеть на всех модницах нулевых, а теперь такие носят сестры Хадид.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

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