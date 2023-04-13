Только не это: 20 трендов из двухтысячных, которые вернулись в нашу жизнь

Это было яркое и гламурное время, которое никак не хочет уходить на второй план.
Иногда кажется, что мы перенеслись во времени, ведь мода двухтысячных годов возвращается, а на звездах стритстайла и знаменитостях все чаще можно заметить вещи, аксессуары и макияжи, которые были невероятно популярны в нулевых. Теперь подобный стиль обзавелся новым названием - Y2K - и похоже, активно претендует на второй шанс.
Ниже мы собрали тренды двухтысячных, которые вернулись в моду, и не заметить эти вещи сейчас на улицах просто невозможно. Для некоторых эта подборка станет ностальгией, но если вы родились после Миллениума, то, вероятно, будете удивлены, что часть того, что сейчас продается в масс-маркете, имеет 20-летнюю историю.
1. Футболки "гофре"
Трудно найти девушку, у которой не было такой футболки, ведь в каких только цветах и фасонах эта вещь ни продавалась. Также в разных частях мира она тоже называлась по-разному. Например, у нас кто-то называет ее футболкой-жаткой, гофре, пузырчатой, оригами или мятой футболкой, а вообще, в США чаще можно встретить название popcorn shirt (рубашка-попкорн). Совсем недавно эта вещь вернулась в моду и уже продается в ZARA. Так что смело доставайте свою (или старшей сестры) и будете этим летом в тренде.
2. Заниженная талия
На протяжении многих лет бренды пытались наконец-то отойти от этой моды, но все же сдались. Низкие джинсы опять можно заметить на известных моделях. Также современные модники начинают украшать бедра широкими ремнями с пряжками, как когда-то любила носить Бритни Спирс.
3. Плюшевые спортивные костюмы
Такого бума, как в нулевых, конечно, не произошло, но такие костюмы опять можно увидеть в продаже. С сумками, уггами, огромными серьгами и каблуками их сейчас не сочетают, а покупают в основном для дома. Однако основоположница этого тренда Пэрис Хилтон как-то решила вернуть себе былую славу и запустила плюшевые костюмы в продажу под своим брендом.
4. Коричневые контуры губ
Это один из самых трендовых макияжей губ, правда, в отличие от двухтысячных, сейчас это выглядит более красиво, поскольку выбор косметики стал намного разнообразнее и эксклюзивнее.
5. Заколки "крабики"
Некоторое время после их популярности в двухтысячных такие украшения волос считались устаревшими, и о них все забыли. Сейчас же эта заколка переживает возрождение, ведь они продаются в разных цветах, дизайнах и декоре.
6. Прически с гладкой челкой
Это, наверное, самая повторяемая прическа поклонников Y2K. Челка должна в такой прическе быть гладкой, а волосы или распущены, или собраны в пучок. Также допускаются торчащие пряди.
7. Брови-ниточки
Брови в последнее время переживают много метаморфоз, ведь не так давно их рисовали максимально графичными и насыщенными, затем осветляли, а теперь некоторые знаменитости выходят в свет с тонкими "ниточками", как когда-то носили Кристина Агилера и Памела Андерсон.
8. Штаны клеш
Этот тренд тоже довольно активный, и подобные фасоны уже появились у многих брендов. Вряд ли клеш вытеснят все разнообразие моделей, которые сейчас есть на рынке, как в нулевых, но все же современным модницам полюбились.
9. Сумки-хобо
Маленькие тонкие сумки в подобном стиле можно заметить практически у всех звезд. Положить в такую сумку что-то кроме карточки и телефона сложно, но что еще нужно современной It-girls.
10. Узкие квадратные очки
Модель Хейли Бибер практически постоянно носит подобные оправы, и они особенно полюбились. Такие модели очков были очень популярны в нулевых, также их часто можно было встретить в ярких цветах.
11. Короткие дутые куртки
Назвать такую вещь практичной на зиму сложно, но модников это не останавливало ни в нулевых, ни сейчас.
12. Штаны-карго
Да, этот тренд тоже вернулся. В начале нулевых все подростки хотели быть похожими на Аврил Лавин и пытались копировать ее "скейтерский" стиль, но спустя 20 лет все повторяется, разве что современные тинейджеры понятия не имеют о существовании певицы.
13. Перья и пух на воротниках и манжетах
Это тренд не столь массовый, как другие, но все же некоторые бренды пытаются возродить былую славу подобных вещей.
14. Чокеры
Этот аксессуар один из самых популярных среди камбэков. Чокеры носили из бархата, с кулонами, даже вернулись культовые плетеные. Однако сейчас особо много внимания получили из бисера - тонкие и плетенные. В Украине особенно популярны чокеры с украинскими мотивами.
15. Корсеты
Как и в нулевых, сейчас корсеты носят как отдельный вид одежды с джинсами и брюками, так и сочетают с чем-то.
16. Огромная подошва
Ботинки, туфли и босоножки на тонкой подошве - главный тренд последнего времени. Многие модные марки выпустили коллекции именно на платформах.
17. Вязаные топы и платья
Летом масс-маркет просто завален различными вариантами маек, топов и футболок из пряжи. Также некоторые современные бренды предлагают носить нам вязаные платья разной длины.
18. Длинные прямые юбки
Такие юбки сейчас популярны в джинсе и хлопке, но полюбились они модникам и звездам еще 20 лет тому назад. В таких макси-юбках можно было увидеть и Дженнифер Лопес, и Кристину Агилеру. Как и сейчас, чаще всего их сочетали с кроссовками и кроп-топами.
19. Кроп-топы
Голый пупок и пресс возвращаются! Уже на протяжении нескольких сезонов укороченные майки и футболки можно найти у всех брендов. А 20 лет тому назад точно так же одевалась Бритни Спирс.
20. Микроюбки
Этот безумный тренд опять в тренде, и чем короче - тем лучше. Очень короткие юбки можно было увидеть на всех модницах нулевых, а теперь такие носят сестры Хадид.
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