Только не это: три тренда из двухтысячных, которые дизайнеры возродили в новых коллекциях

Стиль Y2K с каждым днем удивляет все больше и, похоже, пока-то он с нами на долго.

Безусловно, 2000-е годы привнесли в моду много тенденций, которые запомнились безумными сочетаниями, обнаженными талиями, яркими макияжами и автозагаром. Но как только все это исчезло, никто и подумать не мог, что эти вещи возродится через 20 и более лет.

Очередной модный ренессанс произошел на Неделе моды, когда бренды показывали коллекции на весну и лето 2024. Ниже мы собрали три аксессуара, которые дизайнеры опять предлагают носить.

Металлический обруч

Такие обручи скорее всего были у вас, вашей одноклассницы и еще у каждой второй девочки, которую вы знали. Сейчас же такой аксессуар представил на подиуме бренд Givenchy.

Фото: Getty Images

Сумка-багет

Узкая сумка с короткой ручкой, которую прославил сериал "Секс в большом городе", опять появится на улицах. Бренд Fendi, который этот аксессуар и придумал, опять представил ее на подиуме.

Фото: Getty Images

Широкий ремень

В 2000-х такие носили Кристина Агилера и Джессика Симпсон, а теперь такие, еще и на заниженной талии, нам предлагает Miu Miu.

Фото: Getty Images

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