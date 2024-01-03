Тонкие цепочки, искусственный мех и шапки с напуском: 6 вещей, которые выйдут из моды в 2024 году

2024 год обещает быть в модном плане ярким и немного необычным.
По мнению нескольких стилистов, которым они поделилась с изданием Business Insider, в новом году из моды выйдут некоторые вещи, которые были в тренде не один сезон и есть у многих в гардеробе.
Шапки с напуском
Такие шапки очень популярны были много лет, однако теперь от них рекомендуют отказаться, поскольку они не украшают ваш образ.
Тонкие цепочки
Лаконичные украшения - тонкие цепочки с кулонами и без - больше не в тренде. Стилисты рекомендуют заменить этот аксессуар более массивной цепочкой крупного плетения.
Неброские часы
Простые часы с чистым, минималистичным дизайном уже вышли из моды, а смелые и сложные дизайны становятся все более популярными.
Аксессуары из искусственного меха
Пришло время убрать сумки, обувь и другие аксессуары из искусственного меха. В новом году это будет уже не модно.
Тонкие шарфы
В этом году стоит отказаться от такого аксессуара в пользу более смелых вариантов. Выберите шарф крупной вязки или объемную версию с рисунком, чтобы получить более эффектный образ.
Двойные кошельки
Двойные кошельки, складывающиеся пополам, официально вышли из моды. Вместо этого стилисты рекомендовал выбрать тонкий футляр для визиток, в котором можно хранить все необходимое - карты и наличные.
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