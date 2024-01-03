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Тонкие цепочки, искусственный мех и шапки с напуском: 6 вещей, которые выйдут из моды в 2024 году

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
422
Время на прочтение
2 мин
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Тонкие цепочки, искусственный мех и шапки с напуском: 6 вещей, которые выйдут из моды в 2024 году

Фото: Getty Images

2024 год обещает быть в модном плане ярким и немного необычным.

По мнению нескольких стилистов, которым они поделилась с изданием Business Insider, в новом году из моды выйдут некоторые вещи, которые были в тренде не один сезон и есть у многих в гардеробе. 

Шапки с напуском

Такие шапки очень популярны были много лет, однако теперь от них рекомендуют отказаться, поскольку они не украшают ваш образ.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Тонкие цепочки

Лаконичные украшения - тонкие цепочки с кулонами и без - больше не в тренде. Стилисты рекомендуют заменить этот аксессуар более массивной цепочкой крупного плетения.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Неброские часы

Простые часы с чистым, минималистичным дизайном уже вышли из моды, а смелые и сложные дизайны становятся все более популярными.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Аксессуары из искусственного меха

Пришло время убрать сумки, обувь и другие аксессуары из искусственного меха. В новом году это будет уже не модно.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Тонкие шарфы

В этом году стоит отказаться от такого аксессуара в пользу более смелых вариантов. Выберите шарф крупной вязки или объемную версию с рисунком, чтобы получить более эффектный образ.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Двойные кошельки

Двойные кошельки, складывающиеся пополам, официально вышли из моды. Вместо этого стилисты рекомендовал выбрать тонкий футляр для визиток, в котором можно хранить все необходимое - карты и наличные.

© Credits
Фото: Credits

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Дата публикации
Просмотры
422
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