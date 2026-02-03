Тонко и нежно: бренд Chanel представил на подиуме сумки пошитые из шифона

Показ Chanel haute couture весна-лето 2026 / © Getty Images

Во время презентации своей дебютной кутюрной коллекции для Chanel на сезон весна-лето 2026, дизайнер Матье Блази привлек много внимания, но наибольший ажиотаж вызвали сумки. Дело в том, что художник переосмыслил одну из самых культовых сумок в мире моды — Timeless. Это вещь, которую покупают как инвестицию, с которой выходят в свет королевы и принцессы, а также, которую передают по наследству как реликвию и именно с помощью нее Блази продемонстрировал истинную ценность так называемого «люкса».

Матье Блази

Дизайнер выпустил серию сумок разного пастельного оттенка, но сделаны они были не из кожи или плотной ткани, а из нежного и легкого шифона. Ручки же у изделия были сделаны из бисера и имитировали цепочку-трансформер, которая является отличительной чертой классического аксессуара.

Аксессуар как будто стал продолжением каждого образа, а легкий материал, из которого сумки пошиты, подчеркивал наряд и свободу движений в нем. Однако главной особенностью этих сумок стали вставки ткани, ведь на самом деле это были письма.

Показ Chanel haute couture весна-лето 2026

Дизайнер предложил моделям написать на вставке ткани в этих легких сумках все, что они пожелают: мантру, знак зодиака, любовное письмо. Перед показом их слова вышили нитками. Таким образом Блази продемонстрировал публике, что суть Высокой моды — это персонализация, когда каждая мелочь создается для клиента на заказ. И именно это бренд будет предлагать покупателям — заказать свою личную надпись.

Показ Chanel haute couture весна-лето 2026

Также в мире люкса обычно любят сумки, которые держат форму, которые узнаваемы, которые выполнены из высококачественной кожи и будут служить годами. А поскольку прайс на такие аксессуары всегда невероятный — клиентка хочет получить максимум за свои расходы. Блази же создал «хрупкий» люкс, вещь, о которой нужно заботиться и которая опять же демонстрирует, что ничто не вечно, тем более вещи.