Топ-10 модных трендов весна-лето 2026 года, которые освежат ваш гардероб

Топ-10 модных трендов весна-лето 2026 года / © Getty Images

Каждый год мода предлагает нам новые силуэты, цвета и текстуры, но главное — научиться интегрировать тренды в собственный стиль. Весна-лето 2026 года предлагает разнообразие, от расслабленного люксового спорт-шика, до романтической прозрачной эстетики, об этом рассказало издание Woman&Home.

Люксовый спорт-шик

Этот тренд сочетает комфорт и элегантность. Свободные кроссовки, джоггеры из качественных тканей, худи из мягкого трикотажа — все это уже не только домашний вариант одежды, а часть стильного образа на улице.

Как носить:

Сочетайте с каблуками или элегантными лоферами для «миксованного» стиля.

Добавляйте кожаные сумки через плечо или мини-рюкзаки.

Миксуйте с куртками-бомберами, худи с капюшонами, эластичными брюками с широкими штанинами.

Яркие цвета Крайола

Яркие, насыщенные оттенки — главный цветовой тренд. Красное, розовое, лимонно-желтое, бирюзовое — все для создания позитивного настроения.

Как носить:

Начните с одного яркого элемента. например, свитер, платье или юбка.

Можно попробовать монохромные образы в одном цвете — это эффектно и современно.

Сочетайте с нейтральными базовыми вещами для баланса.

Оверсайз костюмы

Свободные жакеты и брюки с широкими штанинами становятся универсальным выбором для работы и выходов в город. Широкие плечи и мягкая ткань создают структурированный, но не строгий образ.

Как носить:

Объемный жакет и приталенные брюки или джинсы — классическое сочетание.

Добавьте пояс для акцента на талии, если хотите подчеркнуть силуэт.

Мягкие пастельные или нейтральные тона — это легкий способ интегрировать тренд.

Цветочные принты

Микроцветы и изысканные флористические мотивы остаются актуальными. В этом сезоне дизайнеры отдали предпочтение нежным и мелким принтам, а не крупным ярким цветам.

Как носить:

Мини или макси-платье с мелкими цветами для ежедневного образа.

Добавляйте аксессуары в тон принту, например, сумку, шарф или обувь.

Вышивка или аппликации подойдут для вечерних мероприятий.

Монохром

Черно-белая классика или одноцветные образы — универсальные и элегантные. Этот тренд идеально подходит для офиса и вечерних выходов.

Как носить:

Выбирайте четкие линии, например, блуза и брюки или платье и жакет.

Добавляйте акценты, такие как яркие сумки или украшения.

Монохромные ансамбли можно разбавить текстурами, например, кожа, шифон или вязаная ткань.

Утилитарный стиль

В центре внимания практичность и функциональность, поэтому выбирайте карго-шорты, комбинезоны и куртки с карманами. Нейтральные тона создают «сухой» городской или сафари-образ.

Как носить:

Сочетайте карго-штаны с топом или приталенным свитером.

Добавьте массивные кроссовки или ботинки.

Аксессуары: ремни, сумки с множеством карманов и кепки.

Текстуры и ремесленный декор

Тренд для тех, кто любит максимализм, например, рюши, перья и бахрома. Эти элементы оживляют любой образ и добавляют праздничности.

Как носить:

Рюши на блузах и базовые брюки для повседневного образа.

Юбки с бахромой или перьями, выбирайте для вечеринок и особых мероприятий.

Не бойтесь комбинировать разные текстуры в одном образе.

Металлик и блеск

Футуристические ткани и легкий глиттер делают образы более яркими. Днем и вечером — это идеальный способ добавить «изюминку» собственному образу.

Как носить:

Платье или топ с пайетками и джинсы — легкий способ интегрировать тренд.

Металлические аксессуары: сумки, ремни, обувь.

Смелее выбирайте мини-юбки из металлизированной ткани и базовый топ.

Кожа

Кожаные вещи становятся весенней базой, например, куртки, юбки или брюки. Важно выбирать легкие цвета и современные силуэты.

Как носить:

Классические косухи или бомберы с джинсами.

Кожаные юбки или брюки и простой топ.

Можно выбирать яркие цвета или пастельные оттенки.

Прозрачные ткани

Прозрачные детали создают романтичный, легкий образ, играйте шариками, а не обнажайте тело.

Как носить:

Прозрачные рукава или вставки на платьях и блузах.

Добавляйте однотонные топы или юбки-подкладки.

Весна-лето 2026 года предлагает множество способов освежить гардероб, но не выбрасывать старые любимые вещи. Выбирайте тренды, которые соответствуют вашему стилю и интегрируйте их в повседневные образы. Главное — экспериментируйте и добавляйте яркие детали, чтобы каждый ваш выход выглядел современно и вдохновенно.