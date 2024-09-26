Топ-10 вещей, которые обязательно должны быть в весенне-летнем гардеробе

Весна считается самым благоприятным временем для обновления персонального стиля. Весенние образы универсальны, так как многие элементы легко адаптируются под холодную и жаркую погоду. Главное – использовать прием многослойности, а для этого нужно запастись правильными базовыми вещами. И, конечно же, не стоит забывать о трендах, чтобы всегда оставаться актуальным.

Утилитарный стиль – новый фаворит в модной индустрии

Первое, на что стоит обратить внимание – утилитарность, которая представляет слияние функциональности и моды. Речь о брюках-карго, практичных материалах, удобных карманах и прочих деталях, которые облегчают ежедневное существование. Благодаря этой тенденции, наконец-то, можно перестать искать компромисс между комфортом и стильным внешним видом. Самый заметный производитель вещей, который работает в данном направлении – бренд Napapijri, чей ассортимент наполнен множеством интересных экземпляров для женского и мужского гардероба.

Какие оттенки актуальны для весенне-летнего сезона 2025?

Если судить по модным показам, то в эпицентре оказались солнечные желтые, а также натуральные зеленые сочетания. Они знаменуют собой возвращение долгожданных теплых дней и позволят придать образу свежести. Что касается других вариантов, то рекомендуют обратить внимание на следующие оттенки:

Красный – после недавнего всплеска барби-шика и засилья розовой одежды публике захотелось переключиться на что-то другое. Выбор был сделан в пользу более дерзкой винно-красной и бордовой палитры.

Белый – если предыдущий пункт кажется для вас слишком смелым, тогда обратите внимание на вечную классику. Вещи белого цвета никогда не выходят из моды. Причем не обязательно покупать платья или брюки, это могут быть белые Суперстары или другие кроссовки на ваш вкус.

Металлик – изобилию блесток и металлизированных покрытий мы обязаны летним Олимпийским играм, к которым активно готовилась Франция. Помимо классических оттенков стилисты рекомендуют мерцающие бирюзовые, пурпурные и ярко-розовые цвета. Сочетайте яркие юбки с базовыми белыми футболками, чтобы выглядеть современно и непринужденно.

Пастель – в этом сезоне она доминирует, а палитра будет варьироваться от мятно-зеленых до нежно-лавандовых оттенков, которые смогут придать аутфиту романтичности и легкости.

Также следует пополнить гардероб вещами с цветочными принтама, без которых невозможно представить ни один весенне-летний сезон. Если флористика – не ваше, то новое креативное преображение сейчас переживают тропические мотивы и различные анималистичные узоры.

Актуальные фасоны для сезона весна-лето 2025

Мода сейчас находится в стадии конфликта, когда заходит речь о высокой или низкой посадке. Можно встретить оба варианта, причем в экстремальных проявлениях. Если высокая посадка, то она доходит почти до груди и дополнена элементами корсета. Выбирая брюки в подобном стиле, удается создать иллюзию длинных ног, начинающихся от ушей. Если вас привлекает противоположный вариант, то в ассортименте различных производителей удастся встретить множество подходящих изделий.

Кроме того, предстоящей весной в моду вернуться ультракороткие шортики, которые рекомендуют сочетать со свободными блейзерами. А еще вы увидите изобилие прозрачных материалов в виде панелей, вставок и других декоративных элементов.