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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
2031
Время на прочтение
2 мин

Топ-4 креативных способа зашнуровать кроссовки: лайфхаки из Instagram

Предлагаем вам несколько вариантов оригинальной шнуровки обуви, которая удачно подчеркнет ваш стиль.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Топ-4 креативных способа зашнуровать кроссовки

Топ-4 креативных способа зашнуровать кроссовки / © Getty Images

На странице Home Inspiration Hacks вышло видео, в котором показали, как оригинально и интересно зашнуровать кроссовки, чтобы они выглядели интересно.

Вариант 1

  • Проденьте шнурок в два отверстия ближе к носку;

  • С помощью карандаша или ручки проденьте левый кончик шнурка в левые отверстия через верх ручки, словно накручиваете шнурок на нее и так до последнего отверстия;

  • Выньте ручку, но шнурок не затягивайте;

  • Возьмите шнурок с правой стороны и проденьте в правые отверстия, параллельно продевая его в петли, сделанные с левой стороны и так доверху;

  • В конце, высунув шнурки, снова возьмите ручку и накрутите не нее хвостик шнурка;

  • Достаньте ручку, проденьте хвостик (сделайте это с двух сторон) и соедините два хвостика.

Вариант 2

  • Возьмите шнурок и проденьте его в два отверстия с одной стороны, ближе к носку, через низ;

  • Затем, заведите шнурки на другую сторону и проденьте в другие два отверстия с другой стороны, через верх;

  • Повторите такие движения доверху;

  • В конце, один кончик шнурка перенесите на противоположную сторону и завяжите.

Вариант 3

  • Через низ проденьте шнурок в два параллельных отверстия сверху;

  • Далее обычным образом, через низ, зашнуруйте кроссовки;

  • Когда дойдете до конца (до носка), проденьте кончики шнурка через всю шнуровку наверх;

  • Вытянутые кончики накрутите на часть шнурка, идущего крест-накрест и закрепите.

Вариант 4

  • Начните зашнуровывать кроссовок сверху, верхним нахлёстом крест-накрест, пропуская через одно отверстие;

  • Когда дойдете до последних параллельных отверстий, не продевайте шнурок крест-накрест, а проденьте его в отверстие с этой же стороны;

  • Теперь начните зашнуровывать нахлёстом снизу вверх в оставшиеся отверстия;

  • Сверху просто закрепите кончики шнурка.

Кроссовки – это актуальная обувь во все времена года и, несмотря на их брендовость, можно добавить им изюминки и креативность с помощью необычной шнуровки.

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