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- Школа стиля
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Топ-4 креативных способа зашнуровать кроссовки: лайфхаки из Instagram
Предлагаем вам несколько вариантов оригинальной шнуровки обуви, которая удачно подчеркнет ваш стиль.
На странице Home Inspiration Hacks вышло видео, в котором показали, как оригинально и интересно зашнуровать кроссовки, чтобы они выглядели интересно.
Вариант 1
Проденьте шнурок в два отверстия ближе к носку;
С помощью карандаша или ручки проденьте левый кончик шнурка в левые отверстия через верх ручки, словно накручиваете шнурок на нее и так до последнего отверстия;
Выньте ручку, но шнурок не затягивайте;
Возьмите шнурок с правой стороны и проденьте в правые отверстия, параллельно продевая его в петли, сделанные с левой стороны и так доверху;
В конце, высунув шнурки, снова возьмите ручку и накрутите не нее хвостик шнурка;
Достаньте ручку, проденьте хвостик (сделайте это с двух сторон) и соедините два хвостика.
Вариант 2
Возьмите шнурок и проденьте его в два отверстия с одной стороны, ближе к носку, через низ;
Затем, заведите шнурки на другую сторону и проденьте в другие два отверстия с другой стороны, через верх;
Повторите такие движения доверху;
В конце, один кончик шнурка перенесите на противоположную сторону и завяжите.
Вариант 3
Через низ проденьте шнурок в два параллельных отверстия сверху;
Далее обычным образом, через низ, зашнуруйте кроссовки;
Когда дойдете до конца (до носка), проденьте кончики шнурка через всю шнуровку наверх;
Вытянутые кончики накрутите на часть шнурка, идущего крест-накрест и закрепите.
Вариант 4
Начните зашнуровывать кроссовок сверху, верхним нахлёстом крест-накрест, пропуская через одно отверстие;
Когда дойдете до последних параллельных отверстий, не продевайте шнурок крест-накрест, а проденьте его в отверстие с этой же стороны;
Теперь начните зашнуровывать нахлёстом снизу вверх в оставшиеся отверстия;
Сверху просто закрепите кончики шнурка.
Кроссовки – это актуальная обувь во все времена года и, несмотря на их брендовость, можно добавить им изюминки и креативность с помощью необычной шнуровки.
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