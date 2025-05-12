На странице Home Inspiration Hacks вышло видео, в котором показали, как оригинально и интересно зашнуровать кроссовки, чтобы они выглядели интересно.

Проденьте шнурок в два отверстия ближе к носку;

С помощью карандаша или ручки проденьте левый кончик шнурка в левые отверстия через верх ручки, словно накручиваете шнурок на нее и так до последнего отверстия;

Выньте ручку, но шнурок не затягивайте;

Возьмите шнурок с правой стороны и проденьте в правые отверстия, параллельно продевая его в петли, сделанные с левой стороны и так доверху;

В конце, высунув шнурки, снова возьмите ручку и накрутите не нее хвостик шнурка;