Топ-4 вида ткани, на которых не стоит экономить осенью / © Associated Press

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Каждый сезон модные тренды меняются и соблазняют обновить гардероб десятком новых вещей. Однако покупать всё, что вдруг стало популярным, вовсе не обязательно. Гораздо разумнее делать ставку на вещи, которые останутся с вами не на один сезон, об этом рассказало издание PEOPLE. Дизайнеры Кристи Риллинг и Иса Кригескотте, которые занимаются индивидуальным пошивом и работают со звездными клиентами, рассказали, на какие материалы стоит обратить внимание этой осенью, а от каких лучше отказаться.

Обе экспертки советуют более осторожно относиться к полиэстеру. Дизайнер и стилист Иса также призывает обращать внимание на материалы, которые трудно разлагаются после утилизации. Её альтернатива — качественные натуральные волокна, в частности те, которые при необходимости можно стирать вручную.

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Среди фаворитов для осеннего гардероба эксперты называют:

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кашемир

шерсть

шелк

хлопок

Именно они могут стать основой вещей, которые будут выглядеть актуально не один год.

Хлопок

Кристи, которая в свое время работала портнихой у Мишель Обамы, а сейчас руководит собственным ателье, отмечает, что одна из самых популярных задач среди её клиентов — поиск «идеальной» футболки. Особенно этой осенью вырос спрос на модели с длинными рукавами, напоминающие стиль начала 2000-х.

Её выбор — хлопок, потому что он мягкий, хорошо пропускает воздух и при правильном уходе не теряет вид после нескольких стирок. Когда вы выбираете футболку, ориентируйтесь на форму своего выреза: кому-то подходит классический круглый, а кому-то V-образный.

Кашемир

Дизайнеры советуют добавить кашемировый трикотаж в осенний гардероб, независимо от мимолетных трендов. Он мягкий, тёплый и легко вписывается в различные образы, ведь его можно носить отдельно или с пиджаком поверх него, создавая многослойный офисный комплект.

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Еще один плюс — универсальность. Днем кашемировый свитер отлично смотрится с джинсами, а вечером достаточно заменить их юбкой, чтобы создать более элегантный образ.

Шёлк

По мнению Риллинг, не стоит недооценивать шелк. В отличие от синтетических материалов, он красиво драпируется, приятно ощущается на коже и сразу придает образу более дорогой вид.

Шёлковая блуза станет отличной альтернативой привычной рубашке для офиса, а брюки из такой ткани легко сочетать как с базовым трикотажем, так и с жакетом.

Шерсть

Шерсть по-прежнему остается одной из самых практичных осенних тканей, особенно для верхней одежды и трикотажа. А дополнить базовые вещи дизайнеры советуют классическими аксессуарами.

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Среди беспроигрышных вариантов: кожаные лоферы и высокие сапоги нейтральных оттенков. Натуральная кожа со временем принимает форму стопы, а лаконичный дизайн легко сочетается как с джинсами, так и с платьями.

Особого внимания заслуживает шелковый платок. Его можно повязать на шею, накинуть поверх пальто или использовать в качестве лёгкой шали. Один яркий аксессуар способен полностью преобразить даже самый простой осенний образ.

Что касается цветов, Кригескотте не советует усложнять ситуацию: нейтральная палитра по-прежнему остаётся самым простым способом создать гардероб, в котором вещи легко сочетаются друг с другом.

Хороший осенний гардероб не обязательно должен быть обширным. Несколько качественных вещей из натуральных материалов прослужат гораздо дольше, чем случайные трендовые покупки, а подходящие аксессуары помогут каждый раз создавать из них новый образ.

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