Топ-5 главных трендов зимних сапог, которые сочетают стиль и комфорт / © Getty Images

Реклама

Издание Real Simple рассказало, что самые актуальные зимние сапоги 2026 года — это баланс между эстетикой, удобством и теплом. В них можно пойти и на рабочую встречу, и на праздничный ужин.

Мы живем в эпоху, когда мода больше не требует жертв. Наоборот — комфорт становится новым маркером стиля. После лет «чистой эстетики» и минимализма, мир моды возвращается к живым, фактурным и даже немного бунтарским формам. Это хорошо заметно в обуви.

Сегодня самые популярные зимние сапоги — это те, которые действительно можно носить. Ходить по скользким тротуарам, проводить в них целый день и не думать о переобувании. Именно поэтому в трендах — устойчивая подошва, удобные колодки, теплые материалы и силуэты, которые легко вписываются в повседневный гардероб.

Реклама

Байкерские сапоги

Байкерская эстетика уверенно возвращается — вместе с ремнями, металлическими деталями и ощущением «прожитой» одежды. На подиумах Miu Miu, Dolce&Gabbana, Alexander McQueen такие сапоги стали настоящими акцентами образов.

Байкерские сапоги с ремнями добавляют структурности зимним лукам и делают даже самый простой образ более интересным:

сочетать их с минималистичными пальто,

носить с вязаными платьями или юбками для контраста,

делать обувь главным акцентом образа.

Результат — сочетание женственности и утилитарности, которое выглядит современно и уверенно.

Замшевые сапоги шоколадного цвета

Шоколадно-коричневый — бесспорный фаворит сезона, его называют «самым уютным и благородным оттенком зимы», более того, он делает даже джинсы визуально дороже.

Реклама

Особенно роскошно этот цвет выглядит в замше — мягкой, тактильной и глубокой. И еще один важный момент: сочетание черного и коричневого больше не считается модной ошибкой. Наоборот — замшевые шоколадные сапоги с черным платьем стали одним из самых элегантных вариантов для зимних вечеринок.

Сапоги с мехом

Меховые сапоги — не новинка, но в этом сезоне они выглядят совсем иначе. На подиумах Louis Vuitton, Balmain, Valentinoи Chloé акцент сделан не на забавности, а на продуманности. В тренде:

отделка из овчины,

полностью меховые текстуры,

лаконичные формы без чрезмерного декора.

Причина популярности проста — возвращение винтажной моды и эстетики 2000-х, а вместе с ней — желание тепла, комфорта и тактильности. Это тот случай, когда мода действительно заботится о нас.

Сапоги с мягким голенищем

Богемный шик 90-х снова актуален и мягкие высокие сапоги без жесткой формы являются его ключевым элементом. Isabel Marant и Chloé задали тон: высокие сапоги с мягким, немного «небрежным» голенищем и минимальным каблуком.

Реклама

Такой силуэт создает эффект легкой сексуальности без очевидных усилий. А еще, он чрезвычайно удобен.Как носить:

с оверсайз свитерами,

с пиджаком и узкими джинсами,

с платьями длины миди.

Это тот самый непринужденный образ, который выглядит дорого, но не перегруженно.

Сапоги с квадратным носком

Квадратный носок — еще один привет из 90-х, который получил новую жизнь на подиумах 2026 года. Модники все чаще выбирают обувь без каблука, которая не теряет элегантности. Преимущества очевидны:

удобная форма для долгих прогулок,

визуальное удлинение ноги,

универсальность.

Такие сапоги легко заменяют кроссовки в повседневных образах и выглядят значительно изысканнее с прямыми или широкими джинсами.

Реклама

2026 доказывает, чтобы быть модным, больше не нужно страдать. Самые актуальные зимние сапоги — это те, которые живут вместе с вами: ходят по скользким улицам, выдерживают насыщенные дни и при этом выглядят безупречно.