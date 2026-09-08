Топ-5 осенних трендов для женщин старше 50 лет: что выбрать уже сегодня

Топ-5 осенних трендов для женщин старше 50 лет: что выбрать уже сейчас / © Getty Images

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Осень создана для красивых образов: фактурный трикотаж, насыщенные оттенки, пальто, жакеты и многослойность наконец-то возвращаются в повседневный гардероб. И если раньше казалось, что после 50 лет стоит избегать модных экспериментов, то современный стиль говорит совсем об обратном, об этом рассказало издание Hello!.

По словам стилистки Сюзанны Берни, именно осенью многослойность раскрывается наиболее красиво. А когда вы знаете особенности своей фигуры, цвета, которые вам идут, и бренды, соответствующие вашему образу жизни, можно легко создавать актуальные образы, не гоняясь за каждым трендом.

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Новые осенние цвета

Самый простой способ обновить гардероб — добавить цвета. Этой осенью в моде сочетание естественных, глубоких оттенков и ярких акцентов. Среди основных:

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бордовый

мокко

шоколадный

жженая сиена

мохово-зеленый

Они выглядят элегантно, легко сочетаются друг с другом и придают образу уют. А если хочется чего-то более смелого, выбирайте:

лиловый

ярко-зеленый

бирюзовый

оранжевый

красный

Необязательно одеваться в один яркий цвет с ног до головы, достаточно сумки, свитера, пальто или шарфа. Например, мохово-зеленая рубашка прекрасно сочетается с оранжевой сумкой, а красный свитер можно носить под нейтральным жакетом.

Многослойность

Многослойность — один из самых практичных осенних трендов. Она не только помогает адаптироваться к переменчивой погоде, но и делает образ более интересным. Попробуйте сочетать рубашку или блузку, трикотажный жилет и объёмный жакет.

Особенно эффектно будут смотреться вещи с разными фактурами, например, шерстяной жилет поверх легкой блузки. Такую комбинацию легко подобрать под настроение. С джинсами она будет выглядеть непринуждённо, а с классическими брюками — более элегантно. И каждую вещь можно носить отдельно, поэтому это ещё и отличная формула для практичного гардероба.

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Вельвет

Ретро снова в моде, и на этот раз в виде вельвета. Фактурная ткань ассоциируется с 1970-ми годами, однако современный крой делает её актуальной и универсальной. Особенно удачно смотрятся вельветовые брюки широкого кроя в темно-коричневых или ореховых оттенках. Их можно носить с лоферами для сдержанного образа или со стильными кроссовками, если хочется добавить непринужденности.

Главное — выбирать фасон, в котором вам удобно. Правильно подобранный крой способен сделать современной даже вещь в стиле ретро.

Акцентный ремень

Этой осенью ремень — это уже не просто функциональный элемент, он становится полноценным акцентом образа. Стилист советует обратить внимание на:

выразительные пряжки

фактурные материалы

анималистические принты

Ремень можно завязать поверх жакета, подчеркнуть им талию платья или просто надеть с джинсами. Это небольшая деталь, способная полностью преобразить привычный образ, особенно если базовый гардероб кажется немного скучным.

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Удобная обувь, которая выглядит стильно

Комфорт окончательно перестал быть врагом моды, поэтому этой осенью стилистка советует сделать ставку на кроссовки и лоферы. Кроссовки могут быть яркими, необычными, с интересной фактурой, и вовсе не обязательно, чтобы они идеально сочетались по цвету с одеждой. Наоборот, именно они могут стать главным акцентом образа.

Для более элегантных нарядов отлично подойдут лоферы. Они легко сочетаются с широкими брюками, джинсами, платьями и юбками, поэтому их можно назвать одной из самых универсальных покупок сезона.

Стиль после 50 не требует строгих правил, только уверенности и интереса к новому. Сюзанн Берни советует не бояться присматриваться к коллекциям брендов, которые раньше казались «не по возрасту». Просто выбирайте вещи избирательно и оставляйте в гардеробе только то, что действительно вам идет.

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