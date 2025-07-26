ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
14
Время на прочтение
1 мин

Топ-5 сочетаний цветов на лето 2025 года: Андре Тан назвал самые стильные дуэты для образов

Лето в самом разгаре, поэтому дизайнер Андре Тан решил поделиться с вами самыми горячими цветовыми комбинациями этого сезона.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Белый + голубой

По словам дизайнера, такое сочетание — классика. Такое сочетание будет легким, свежим и по-настоящему летним. Такой дуэт цветов идеально подойдет для прогулок на свежем воздухе или даже для офисного дрескода в жаркие дни.

Светло-желтый + нежно-розовый

Такие сочетания идеально подойдут для свиданий или для кофе с подругой.

Светло-желтый + коричневый

Такое сочетание выглядит очень стильно и дорого. Этот дуэт добавляет глубины образу, но при этом остается легким и естественным.

Голубой + коричневый

Такое сочетание работает как в свободном стиле так и в более официальных образах и всегда добавляет свежести даже в самых простых аутфитах.

Белый + оливковый

Это просто и со вкусом. Такая пара выглядит очень стильно, современно и в то же время остается очень естественной и легкой. Это будет идеальным выбором для тех, кто любит минимализм с изюминкой.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
14
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie