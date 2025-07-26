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- Школа стиля
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Топ-5 сочетаний цветов на лето 2025 года: Андре Тан назвал самые стильные дуэты для образов
Лето в самом разгаре, поэтому дизайнер Андре Тан решил поделиться с вами самыми горячими цветовыми комбинациями этого сезона.
Белый + голубой
По словам дизайнера, такое сочетание — классика. Такое сочетание будет легким, свежим и по-настоящему летним. Такой дуэт цветов идеально подойдет для прогулок на свежем воздухе или даже для офисного дрескода в жаркие дни.
Светло-желтый + нежно-розовый
Такие сочетания идеально подойдут для свиданий или для кофе с подругой.
Светло-желтый + коричневый
Такое сочетание выглядит очень стильно и дорого. Этот дуэт добавляет глубины образу, но при этом остается легким и естественным.
Голубой + коричневый
Такое сочетание работает как в свободном стиле так и в более официальных образах и всегда добавляет свежести даже в самых простых аутфитах.
Белый + оливковый
Это просто и со вкусом. Такая пара выглядит очень стильно, современно и в то же время остается очень естественной и легкой. Это будет идеальным выбором для тех, кто любит минимализм с изюминкой.