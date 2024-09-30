Топ-5 способов стилизовать кожаную одежду - обязательную вещь этого сезона

В этом сезоне кожа – главный модный акцент. От повседневного шика до яркого гламура – кожаные образы обеспечат вам невероятный стиль и чувство уверенности в каждом шаге.

В непредсказуемую погоду кожа – незаменимый модный элемент для создания эффектного образа. Издание Stylist рассказало, что этот роскошный материал способен внести каплю изящества и совершенства в любой образ, даже если это гламурный шик или обычный стритстайл.

У многих кожа ассоциируется с юношеским бунтом и неповиновением. Многие современные дизайнеры и бренды дают новую жизнь этому материалу, демонстрируя его универсальность и неизменную привлекательность в своих последних коллекциях.

Кожаная куртка – классический элемент этого стиля, но не единственная кожаная вещь, которую следует выбрать в этом сезоне. Обратите внимание на кожаные широкие брюки, юбки А-силуэта и шикарные безрукавки.

Кожаная одежда имеет не только невероятно стильный вид, но и обеспечивает долговечность и дополнительное тепло, что делает покупку такой вещи практичной инвестицией. Выбирая правильное кожаное изделие, обращайте внимание на его качество: высококачественная мягкая кожа со временем приобретает красивый налет, превращаясь в незаменимый элемент вашего гардероба.

Существует также множество отличных вариантов одежды из искусственной кожи, если вы не хотите использовать продукты животного происхождения или ищете более доступный вариант. Искусственная кожа легче в уходе и чистке по сравнению с натуральной, ведь не требует специальной обработки.

Кожаную одежду можно легко сочетать с разными стилями – от повседневного до официального – это делает ее незаменимым элементом гардероба. Итак, когда погода становится непредсказуемой, пусть "вторая" кожа станет вашим выбором для создания стильного, изящного и модного образа.

Байкерский глэм

Байкерская куртка – это настоящий базовый элемент гардероба. Ее легко носить в любой сезон: вы можете совмещать ее с длинным платьем, рубашкой и джинсами или мини-юбкой и сапогами до колена. Она придаст каждому образу грубости и яркого характера. Однако, не забывайте обращать внимание на форму и силуэт.

Вместо джинсовой юбки

Великолепный образ, который подходит и для утренних рабочих встреч, и к вечерним посиделкам с друзьями — универсальная кожаная юбка-карандаш. Она легко сочетается с разными стилями: наденьте тонкий джемпер и лакированные лодочки, чтобы выглядеть элегантно, или дополните ее замшевыми кроссовками и яркой белой рубашкой для создания расслабленного образа.

Такая юбка станет отличным выбором для работы в офисе. Совместите ее с классической белой рубашкой и лоферами для комфортного, но утонченного образа. Можно надеть блейзер, чтобы подчеркнуть вашу элегантность.

Аксессуары

Обратите внимание на массивные кожаные ремни, отлично сочетающиеся с объемными платьями и джинсами с низкой талией. Добавьте кожаную сумочку и мягкие перчатки, которые станут незаменимыми в прохладную погоду.

Смелые образы

Создайте свой смелый образ. Откажитесь от повседневного денима и теплых объёмных костюмов в пользу кожи, излучающей уверенность и стиль. Выбирайте яркие привлекающие внимание вещи.

Представьте современный мотоциклетный гламур и попробуйте подстроить его под себя и свою фигуру. Позвольте своим нарядам говорить за вас.

Игра цветов

Рассмотрите возможность заменить черную кожаную одежду на новые красивые оттенки. Насыщенный шоколадно-коричневый цвет прекрасно сочетается с нейтральными базовыми вещами, добавляя вашему наряду определенной интриги.

Также обратите внимание на оливково-зеленый и бордовый цвета – они станут отличным выбором, чтобы разнообразить свой гардероб.

Вопреки расхожему мнению, кожа не обязательно должна стоить дорого, чтобы стать стильным выбором. По доступной цене можно приобрести экокожу, которая придаст шик вашему стилю.

Читайте также: