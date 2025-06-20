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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
127
Время на прочтение
1 мин

Топ-5 вещей, которые необходимы каждой этим летом: Андре Тан рассказал, чем пополнить гардероб

Дизайнер Андре Тан рассказал, что выбрать для стильного образа и комфортных прогулок этим летом.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Большая плетеная сумка

Обязательный элемент для лета! Сочетается с джинсами, футболкой, сандалиями и сарафанами. Материал может быть любым — рафия, кожа или замша. Не подходит для вечерних образов, лучше использовать для прогулок и летних встреч.

Льняной костюм

Лен — идеальный материал для лета. Стильный, легкий и позволяет коже дышать. Комбинируйте топ без рукавов с шортами или брюками.

Вьетнамки

Кожаные вьетнамки выглядят элегантно и дорого. Подходят к джинсам, шортам, летним костюмам, сарафанам и юбкам любой длины. Выбирайте модели с анималистическими принтами змея, корова или зебра.

Шелковый платок

Придает элегантность любому образу. Завяжите на руке или используйте в качестве ремня, и простой лук с джинсами и белой футболкой станет стильным и элегантным.

Брюки-аладдины

Игривые и стильные. Выбирайте хлопок или шелк, ткань без принта или с полосками. Подходят для всех типов фигур, но если вы невысокого роста, или имеете низкие бедра — носите с каблуками для вытянутого силуэта.

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Дата публикации
Количество просмотров
127
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