Топ-5 вещей, которые необходимы каждой этим летом: Андре Тан рассказал, чем пополнить гардероб

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

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Большая плетеная сумка

Обязательный элемент для лета! Сочетается с джинсами, футболкой, сандалиями и сарафанами. Материал может быть любым — рафия, кожа или замша. Не подходит для вечерних образов, лучше использовать для прогулок и летних встреч.

Льняной костюм

Лен — идеальный материал для лета. Стильный, легкий и позволяет коже дышать. Комбинируйте топ без рукавов с шортами или брюками.

Вьетнамки

Кожаные вьетнамки выглядят элегантно и дорого. Подходят к джинсам, шортам, летним костюмам, сарафанам и юбкам любой длины. Выбирайте модели с анималистическими принтами змея, корова или зебра.

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Шелковый платок

Придает элегантность любому образу. Завяжите на руке или используйте в качестве ремня, и простой лук с джинсами и белой футболкой станет стильным и элегантным.

Брюки-аладдины

Игривые и стильные. Выбирайте хлопок или шелк, ткань без принта или с полосками. Подходят для всех типов фигур, но если вы невысокого роста, или имеете низкие бедра — носите с каблуками для вытянутого силуэта.