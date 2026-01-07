Топ-7 джинсов этой зимы: Андре Тан назвал самые модные модели

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Barrel leg

Многие говорят, что эти джинсы укорачивают рост и добавляют объема, но несмотря на все — это тренд, который будет с нами еще не один сезон. Поэтому просто выбирайте длину под свой рост и наслаждайтесь этой актуальной моделью.

Джинсы-клеш

Это модель, которую стоит подбирать под свой рост и тогда вы всегда будете очень стильно выглядеть.

Принтованные джинсы

Особенно интересный принт — это «бемби». Этот принт очень милый и стильный, а также хорошо будет сочетаться со многими позициями одежды.

Темно-синие джинсы

Это классическая модель, которая на пике популярности. Они точно станут настоящим маст-хэвом этой зимой. Также такие джинсы подходят всем.

Джинсы с отворотами

Вы можете самостоятельно подвернуть длинные джинсы или найти модели, у которых эти подвороты уже есть.

Базовые джинсы

Они могут быть укороченными или классической длины. Такие джинсы всегда будут стильными и подойдут любой фигуре.

Широкие длинные джинсы

Это базовый вариант, который уже не один сезон держится в моде. Просто найдите свою модель и наслаждайтесь комфортом и стилем.