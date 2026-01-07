- Дата публикации
Топ-7 джинсов этой зимы: Андре Тан назвал самые модные модели
В этом сезоне джинсы должны стать главной частью вашего зимнего гардероба! Поэтому дизайнер подготовил для вас самые горячие модели, которые сделают ваш гардероб еще более стильным.
Barrel leg
Многие говорят, что эти джинсы укорачивают рост и добавляют объема, но несмотря на все — это тренд, который будет с нами еще не один сезон. Поэтому просто выбирайте длину под свой рост и наслаждайтесь этой актуальной моделью.
Джинсы-клеш
Это модель, которую стоит подбирать под свой рост и тогда вы всегда будете очень стильно выглядеть.
Принтованные джинсы
Особенно интересный принт — это «бемби». Этот принт очень милый и стильный, а также хорошо будет сочетаться со многими позициями одежды.
Темно-синие джинсы
Это классическая модель, которая на пике популярности. Они точно станут настоящим маст-хэвом этой зимой. Также такие джинсы подходят всем.
Джинсы с отворотами
Вы можете самостоятельно подвернуть длинные джинсы или найти модели, у которых эти подвороты уже есть.
Базовые джинсы
Они могут быть укороченными или классической длины. Такие джинсы всегда будут стильными и подойдут любой фигуре.
Широкие длинные джинсы
Это базовый вариант, который уже не один сезон держится в моде. Просто найдите свою модель и наслаждайтесь комфортом и стилем.