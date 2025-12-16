Топ-7 трендов зимних пальто: теплые, уютные и потрясающе стильные / © Getty Images

Дизайнеры делают ставку на тактильность, архитектурные силуэты, богатые оттенки и материалы, которых хочется касаться. Издание Real Simple собрало ключевые тренды зимних пальто, которые уже сейчас покоряют подиумы, улицы модных столиц и списки желаний модниц всего мира.

Текстурная роскошь

Первый и самый очевидный тренд сезона — тактильность. Пальто с выразительной фактурой появляются во всех коллекциях: от bouclé до мягкой овчины и пушистых шерстяных миксов.

Стилисты отмечают, что после нескольких сезонов минимализма мы возвращаемся к необходимости «чувствовать» одежду. Такая вещь может быть даже самой простой формы — фактура сделает всю работу сама. Просто добавьте джинсы и аккуратный свитер и имеете люксовый образ без усилий.

Пальто-шарфы

Если вам тоже нравятся вещи, которые выполняют сразу две функции, это пальто создано для вас. Модель со встроенным шарфом стала настоящим хитом зимних коллекций.

Шарф интегрирован в силуэт и создает эффект монолитной «волны» ткани, которая мягко окутывает фигуру. Лучше всего такое пальто выглядит в сочетании с простыми базовыми вещами, вроде тонкой водолазки или лаконичного трикотажа.

Силуэт в стиле макинтоша

Классический макинтош возвращается, но в современном прочтении. Легкий, сдержанный, со скрытыми застежками и мягкой линией плеч, он имеет чрезвычайно актуальный образ.

Это пальто отлично работает и как смарт-кэжуал, и как ежедневный вариант. Бренды сочетают традиционный кройной минимализм с деталями от бушлатов и тренчей, создавая универсальную верхнюю одежду на годы.

Длинные пальто из искусственного меха и замши

Да, мы снова в 70-х, но в лучшем смысле. Длинные силуэты с искусственным мехом или мягкой замшей выглядят роскошно, но при этом практично, они хорошо удерживают тепло и добавляют образу драматичности.

Стилисты советуют обратить внимание на модели с поясом или запахом, они буквально «обнимают» тело и помогают сохранить тепло даже в ветреные дни. А еще это отличный способ сделать любой образ кинематографичным.

Нюд и шоколад

Этой зимой королем не является черный цвет, на его место выходят теплые коричневые палитры — от светлого нюда до глубокого шоколада.

Такая гамма универсальна не меньше, чем классические темные тона, но значительно теплее и благороднее. Она подходит к джинсу, серому, красному и синему, фактически ко всему вашему гардеробу. И что важно, выглядит дорого независимо от стоимости пальто.

Шерлинг

Шерлинг продолжает свой большой модный ренессанс и это отличная новость для всех, кто любит тепло. Он появляется на куртках, пальто, аксессуарах и даже в виде декоративных вставок.

Самый стильный способ носить шерлинг этой зимой — комбинировать текстуры: джинсы, кожа, трикотаж. Например, укороченная куртка с овчиной, широкие джинсы и кроссовки создадут модный образ, который будет выглядеть расслабленно.

Оверсайз

Объемные пальто никуда не исчезают, но в этом сезоне они становятся более четкими. Забудьте о бесформенных коконах, тренд отдает предпочтение структурированным плечам, ровным линиям и продуманному крою.

Это пальто-переходник: одинаково хорошо сочетается и с офисным костюмом, и с любимым свитером. Стилисты говорят, что такой вариант лучше всего соответствует нынешнему темпу жизни, когда надо быть одновременно собранной, мобильной и тепло одетой.

Зимние тренды — это сочетание эстетики и функциональности. Пальто становятся не просто частью образа, а главными героями. Они теплые, красивые и созданы для того, чтобы показать ваш стиль даже в самые холодные дни.