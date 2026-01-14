Топ-8 джинсовых трендов, которые будут определять стиль 2026 года

Топ-8 джинсовых трендов, которые будут определять стиль в следующем году / © Getty Images

Если еще несколько лет назад мода балансировала между скинни и «тихой роскошью», то 2026-й окончательно закрепляет другое правило: комфорт и индивидуальность, об этом рассказало издание Real Simple. Джинсы перестают быть просто базой, они становятся главным элементом образа.

Профессиональные стилисты сходятся в одном — тренды следующего года не резкие и не одноразовые. Они логичны, удобны и имеют потенциал задержаться надолго.

Джинсы свободного кроя

Широкие силуэты окончательно вытеснили эру скинни. Средняя или высокая посадка, мягкие линии, ощущение простора — такие джинсы формируют расслабленный, но скульптурный силуэт.

Чтобы уравновесить объем, стилисты советуют сочетать их с приталенными топами, короткими жакетами или заправленными рубашками. Платформы и обувь на каблуках добавляют пропорциям баланса.

Большие подкаты

Массивные подкаты — привет из 90-х. Они позволяют «играть» с длиной и формой джинсов и мгновенно делают образ стилизованным без чрезмерных усилий.

Это один из самых простых способов освежить даже самую обычную джинсовую пару.

Маленькие декоративные детали

Кристаллы, клепы, вышивка и мелкие аппликации — джинс входит в фазу мягкого максимализма.

Такие джинсы — идеальный компромисс между повседневностью и праздничностью: днем — кофе, вечером — выход. После лет нейтральности и сдержанности мода снова позволяет радоваться мелочам.

Чистые оттенки без потертостей

Рваные джинсы постепенно сдают позиции, на первый план выходят чистые, глубокие оттенки — от насыщенного индиго до темно-синего.

Такой деним выглядит опрятно и уместно и легко адаптируется как к кэжуалу, так и к собранным образам.

Приталенные, «костюмные» силуэты

Джинсы, вдохновленные классическими брюками, — один из самых элегантных трендов 2026 года. Стрелки, четкий пояс, ровные линии — все это делает деним более взрослым и утонченным.

Идеально сочетаются с рубашками, лоферами и структурированными жакетами.

Мультитональный деним

Видимые швы и сочетание разных оттенков — так называемый «деним с дизайнерской отделкой».

Такие джинсы выглядят уникально и почти ручной работы, поэтому стилисты советуют делать их главным акцентом образа, оставляя остальной образ максимально чистым.

Легкий клеш

Клеш возвращается, но в сдержанной, современной форме. Едва заметное расширение книзу делает силуэт вытянутым и прекрасно сочетается с актуальной обувью, например, платформами и каблуками.

Идеальный вариант для тех, кому широкие джинсы кажутся слишком объемным.

«Сырой» деним

Невыстиранный, глубоко окрашенный джинс без предварительной обработки — тренд для ценителей качества и формы.

Такой деним держит четкий силуэт, со временем адаптируется к фигуре и выглядит все лучше с каждой ноской. Это инвестиция, а не быстрая покупка.

Джинсы 2026 года — это уже не просто базовая вещь. Это способ самовыражения, баланс между комфортом и стилем, между классикой и экспериментом.