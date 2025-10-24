Топ-8 идей хэллоуинских костюмов, которые удивительно легко найти в секонд-хенде / © Associated Press

Забудьте о банальных «костюмах из пакета» и дорогих образах, которые будете носить только одну ночь. В этом году ваш секретный инструмент — секонд-хенд. Старые рубашки, платья, аксессуары и даже мебельные безделушки могут превратиться в яркий, узнаваемый и стильный костюм. Издание Martha Stewart собрало идеи, которые легко собрать из вещей из секонд-хенда, чтобы ваш Хэллоуин был стильным, узнаваемым и веселым.

Гавайский турист

Этот образ невозможно не узнать. Достаточно найти яркую гавайскую рубашку, широкополую шляпу, шорты карго и сумку через плечо. Добавьте большие солнцезащитные очки, одноразовую камеру или старую карту и ваш костюм готов. Плюс, такой образ удобно носить на настоящей прогулке.

Герой «Скуби-Ду»

Дафна, Велма, Фред, Шегги и, конечно, сам Скуби — идеальные костюмы для группы друзей.

Дафна: фиолетовое платье и шарфик

Велма: оранжевый свитер, плиссированная юбка и очки

Фред: белый свитер и синий галстук

Шегги: зеленая футболка и коричневые штаны

А бонус — найти плюшевую собаку для полного образа. Секонд-хенд здесь просто рай.

Клепальщица Роузи

Символ силы и уверенности. Все, что нужно — джинсовая рубашка с подкатанными рукавами, джинсы или комбинезон, красная бандана и помада. Простая, стильная и изнурительная идея, которая не требует дорогих костюмов.

Уэнздей Аддамс

Минимум усилий — максимум узнаваемости. Черное платье с белым воротничком, косы, черные колготы и лоферы — классика. Бонус: маленькие детали, такие как черная помада или грустный взгляд, делают образ завершенным.

Холли Голайтли

Легендарная героиня «Завтрака у Тиффани» — идеальная возможность походить по секции «Маленькое черное платье». Добавьте большие очки, длинные перчатки, жемчуг или брошь и маленькую диадему. И, конечно, кофе и круассан для полного эффекта.

Марти Макфлай

Ценителям 80-х и «Назад в будущее» найдите красный пуховик или джинсовую куртку, клетчатую рубашку, прямые джинсы и белые кроссовки. Старые часы и скейтборд, и вы готовы к путешествиям во времени.

Классический мим

Французский шик в простом исполнении: полосатая рубашка, черные подтяжки, брюки и белые перчатки. Кепка или берет завершат образ даже без макияжа. Лаконично, стильно и практично, найдете все в секонд-хенде.

Призрак

Самый простой костюм, который никогда не выходит из моды. Белая простыня, немного креатива, ножницы и готово. Для современного образа можно использовать кружево или скатерть. Добавьте ботинки или кеды, шляпу или очки и ваш призрак станет уникальным.

Советы

Не бойтесь смешивать эпохи: ретро-рубашка и современные джинсы создадут стильный контраст.

Детали решают все: очки, шарфы, броши или банданы мгновенно превращают обычную одежду в костюм.

Терпение и немного азарта: поиск идеальной вещи может занять время, но удовольствие от «добычи» того стоит.

В этот Хэллоуин откажитесь от костюмов с маркета и создайте образ собственными руками. Секонд-хенд — это не только экономия, но и уникальный стиль, который никогда не повторяется.