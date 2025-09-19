- Дата публикации
Топ-8 модных осенних курток, которые все будут носить в этом сезоне
Осень — идеальная пора для стильных экспериментов. Когда еще не время доставать тяжелые пальто, но уже прохладно для летних платьев, на первый план выходят куртки.
Осенняя одежда не только защищает от ветра и дождя, но и становится главным акцентом образа. В 2025 году дизайнеры единодушны: осенняя верхняя одежда должна быть выразительной, фактурной и с характером. Издание Real Simple собрало для вас главные тренды осенних курток, которые уже покорили подиумы Нью-Йорка, Милана, Лондона и Парижа и вот-вот заполонят улицы украинских городов.
Замшевые куртки
Замша снова на пике, в этом сезоне дизайнеры предлагают самые разные вариации от классических пиджаков и тренчей до курток с бахромой в стиле 70-х.
Главные оттенки: карамель, коньячный, шоколадный.
Как носить: сочетайте с джинсами-клеш или платьями в стиле «бохо шик».
Длинный тренч
Ностальгия по 90-м и 2000-м вернула длинный тренч на модный олимп. В этом сезоне он может быть как классическим бежевым, так и в неожиданных цветах — глубоком синем или темно-зеленом.
Вдохновение: образ Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани».
Стилистический совет: носите с сапогами на каблуке или кроссовками — универсальность гарантирована.
Объемный бомбер
Бомбер в 2025 году — это уже не спортивная куртка, а настоящее «заявление о стиле». Объемные силуэты, кожаные вставки и меховая подкладка делают его одним из самых желанных элементов гардероба.
Как стилизовать: с белой футболкой и джинсами для кэжуал образа или с миди-юбкой для контраста.
Искусственный мех
Тренд «чем больше, тем лучше» воплотился в пушистых пальто и куртках из искусственного меха. Они привлекают внимание и согревают даже в самый лютый холод.
Выбор сезона: яркий цветной мех — от фуксии до бирюзового.
Лайфхак: такая верхняя одежда не нуждается в дополнительных аксессуарах, она сама является главным акцентом.
Куртки со стоячим воротником
Стоячий воротник или «трансформированный гольф» — практичный и стильный тренд. Он добавляет образу архитектурности и одновременно защищает от ветра.
Варианты: от кожаных укороченных моделей до теплых пальто из шерсти.
«Рабочая» куртка
Сначала рабочая одежда, а теперь — трендовый верхний слой. Такие куртки выбирают даже знаменитости — от принцессы Кейтдо Хейли Бибер.
Материалы: вискозное или вощеное полотно, которое защищает от дождя.
Сочетание: с резиновыми сапогами или элегантными ботильонами.
Клетчатые узоры
Осень и клетка — вечный дуэт, но в 2025 году он сияет по-новому. Клетчатые куртки появились на подиумах в классической гамме (бежевый, черный) и неожиданной пастели (сиреневый, мятный).
Популярные стили: «old money».
Куда носить: офис, прогулка, вечеринка — клетчатый принт везде уместен.
Укороченный тренч
Для тех, кто хочет легкости, но не готов к длинным тканевым «поездам», дизайнеры предлагают укороченный вариант тренча.
Плюс: открывает низ образа, позволяет сделать акцент на брюках или юбке.
Идеальный сет: укороченный тренч и классические брюки с высокой талией.
Осень 2025 — это сезон смелых решений, фактур и неожиданных сочетаний. Замша, клетка, искусственный мех или длинный тренч — выберите модель, которая лучше всего подчеркнет ваш стиль. А главное, помните, что куртка осенью не просто защищает от холода, а формирует ваше настроение и образ на весь день.