Топ-8 модных осенних курток, которые все будут носить в этом сезоне / © Getty Images

Осенняя одежда не только защищает от ветра и дождя, но и становится главным акцентом образа. В 2025 году дизайнеры единодушны: осенняя верхняя одежда должна быть выразительной, фактурной и с характером. Издание Real Simple собрало для вас главные тренды осенних курток, которые уже покорили подиумы Нью-Йорка, Милана, Лондона и Парижа и вот-вот заполонят улицы украинских городов.

Замшевые куртки

Замша снова на пике, в этом сезоне дизайнеры предлагают самые разные вариации от классических пиджаков и тренчей до курток с бахромой в стиле 70-х.

Главные оттенки: карамель, коньячный, шоколадный.

Как носить: сочетайте с джинсами-клеш или платьями в стиле «бохо шик».

Длинный тренч

Ностальгия по 90-м и 2000-м вернула длинный тренч на модный олимп. В этом сезоне он может быть как классическим бежевым, так и в неожиданных цветах — глубоком синем или темно-зеленом.

Вдохновение : образ Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани».

Стилистический совет: носите с сапогами на каблуке или кроссовками — универсальность гарантирована.

Объемный бомбер

Бомбер в 2025 году — это уже не спортивная куртка, а настоящее «заявление о стиле». Объемные силуэты, кожаные вставки и меховая подкладка делают его одним из самых желанных элементов гардероба.

Как стилизовать: с белой футболкой и джинсами для кэжуал образа или с миди-юбкой для контраста.

Искусственный мех

Тренд «чем больше, тем лучше» воплотился в пушистых пальто и куртках из искусственного меха. Они привлекают внимание и согревают даже в самый лютый холод.

Выбор сезона: яркий цветной мех — от фуксии до бирюзового.

Лайфхак: такая верхняя одежда не нуждается в дополнительных аксессуарах, она сама является главным акцентом.

Куртки со стоячим воротником

Стоячий воротник или «трансформированный гольф» — практичный и стильный тренд. Он добавляет образу архитектурности и одновременно защищает от ветра.

Присутствует в коллекциях : Chloé, Burberry, Hermès.

Варианты: от кожаных укороченных моделей до теплых пальто из шерсти.

«Рабочая» куртка

Сначала рабочая одежда, а теперь — трендовый верхний слой. Такие куртки выбирают даже знаменитости — от принцессы Кейтдо Хейли Бибер.

Материалы : вискозное или вощеное полотно, которое защищает от дождя.

Сочетание: с резиновыми сапогами или элегантными ботильонами.

Клетчатые узоры

Осень и клетка — вечный дуэт, но в 2025 году он сияет по-новому. Клетчатые куртки появились на подиумах в классической гамме (бежевый, черный) и неожиданной пастели (сиреневый, мятный).

Популярные стили: «old money».

Куда носить: офис, прогулка, вечеринка — клетчатый принт везде уместен.

Укороченный тренч

Для тех, кто хочет легкости, но не готов к длинным тканевым «поездам», дизайнеры предлагают укороченный вариант тренча.

Плюс : открывает низ образа, позволяет сделать акцент на брюках или юбке.

Идеальный сет: укороченный тренч и классические брюки с высокой талией.

Осень 2025 — это сезон смелых решений, фактур и неожиданных сочетаний. Замша, клетка, искусственный мех или длинный тренч — выберите модель, которая лучше всего подчеркнет ваш стиль. А главное, помните, что куртка осенью не просто защищает от холода, а формирует ваше настроение и образ на весь день.