Топ-8 модных цветов этой зимы, которые вы точно захотите добавить в свой гардероб / © Getty Images

В этом сезоне палитра цветов впечатляет: от насыщенных ягодных тонов до теплых коричневых и неожиданных пастельных акцентов. Издание Real Simple выделило 8 оттенков, которые станут основой вашего зимнего стиля.

Шоколадно-коричневый

Без сомнения, шоколадно-коричневый — один из самых популярных оттенков этой зимы. Его можно носить как в монохромных образах, так и добавлять через аксессуары, например, ремни, сапоги и сумки. Этот цвет прекрасно заменяет классический черный, добавляет тепла и подходит к другим осенним оттенкам.

Фиолетовый

От нежного лавандового до глубокого сливового — фиолетовый остается королевским и вечно стильным. Он подходит почти всем оттенкам кожи и добавляет образу богатства и глубины. Лавандовый кашемировый свитер с белыми брюками или сливовым пальто вместо классического черного.

Бордовый

Бордовый — родственник фиолетового, насыщенный и глубокий, но при этом остается зимним акцентом без черного оттенка. Добавьте бордовую кожаную куртку или аксессуары и сочетайте с кремовым, серым, темно-синим или коричневым.

Вишнево-красный

Сезонный вишнево-красный, яркий и насыщенный. Его используют как акцент или одевают в него полностью «с головы до ног». В этом сезоне его можно увидеть на подиумах в вечерних платьях и костюмах, а также его можно добавить в образ через шарфы, сумки или пальто.

Ледяной синий

Этот холодный, свежий оттенок добавляет современной легкости зимним образам. Попробуйте голубой гольф с темно-серыми брюками или длинное шерстяное пальто ледового оттенка поверх белого ансамбля.

Нарциссово-желтый

Теплый желтый добавляет солнечного настроения зиме. Платья или блузы этого цвета освежают темные зимние палитры. Нарциссово-желтый идеально сочетается с нейтральными оттенками и коричневыми акцентами.

Мягкий зеленый

Мутированные и приглушенные зеленые оттенки заменяют летние яркие. Оливковый, серо-зеленый или темный бирюзовый — идеальны для повседневных образов с бежевыми или кремовыми оттенками. Для вечернего образа попробуйте бирюзовый свитер с черным карандашом или сатиновое платье цвета шалфея с золотыми аксессуарами.

Пудровый розовый

Настоящий сюрприз сезона — пастельный розовый, который добавляет нежности и контраста к насыщенным зимним цветам. Платья, свитера или аксессуары — в этом цвете легко играть и создавать современные образы. Сочетайте с аналогичными оттенками или используйте как акцент в нейтральном ансамбле.

Эта зима предлагает роскошные и теплые цвета, которые можно сочетать и экспериментировать. От шоколадно-коричневого до пудрового розового — ваша зимняя гардеробная готова к праздникам и холодным месяцам.