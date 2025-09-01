Топ-8 офисных трендов, которые будут в моде этой осенью / © Getty Images

Тренды этого сезона позволяют сочетать деловой стиль с повседневным и даже вечерним, однако оставляют место для индивидуальности. Издание Real Simple собрало для вас восемь ключевых направлений, которые помогут выглядеть стильно на работе и при этом чувствовать себя комфортно.

Плиссированные миди и макси-юбки

Плиссировка снова в центре внимания. В этом году дизайнеры советуют обращать внимание на А-силуэт и карандаш с плиссированными вставками. Такие юбки можно комбинировать с классическими блузами, рубашками или легкими свитерами.

Фишка сезона: носите юбки из тканей разной фактуры, от плотного замша до легкого льна. Это позволит создавать образы и для прохладной погоды, и для теплых осенних дней.

Совет: если хотите визуально вытянуть силуэт, выбирайте юбку с мелкой вертикальной плиссировкой и высокой посадкой.

Оверсайз пиджаки с акцентом на талии

Классические приталенные пиджаки уступили место массивным, в стиле «с мужского плеча». Но новинка этого года — пояса и жилеты, которые создают силуэт «песочные часы».

Как носить:

поверх платья-рубашки;

с широкими брюками палаццо;

в сочетании с тонким трикотажем.

Модная деталь: ремень, который подчеркивает талию и делает даже большой пиджак женственным.

Шорты бермуды до колен

Этот тренд разделил модниц, кто-то считает шорты слишком откровенными для офиса, а кто-то уже не представляет своего гардероба без них.

Варианты стилизации:

на теплую осень — с лоферами и длинными носками;

на более холодные дни — с высокими сапогами;

в минималистичном стиле — с белой рубашкой oversize.

Для офиса лучше выбирать:

бермуды из плотной ткани;

классические оттенки (серый, черный, беж);

модель с высокой посадкой.

Клетка

От пиджаков до юбок — клетка становится универсальным паттерном сезона. Она добавляет образу интеллектуальности и одновременно легкого британского шарма.

С чем сочетать:

жакет в клетку и базовые джинсы;

юбка в клетку и монохромный верх;

total look для самых смелых (вся одежда в клетку).

Актуальные варианты: шотландская клетка, классическая «принц Уэльский» и яркие цветные вариации.

Монохромные образы

Сила монохрома в простоте. Один цвет с головы до ног выглядит собранно и дорого. В 2025-м в моде как классика (черный, белый, беж), так и яркие решения — красный, синий, бордо.

Совет: чтобы образ не казался скучным, используйте разные фактуры, например, шерстяной пиджак, шелковая блуза и замшевая обувь в одном оттенке.

Туфли на невысоком каблуке с заостренным носиком

Слингбеки вернулись, они добавляют образу женственности и подчеркивают «офисный шик».

Почему именно они:

удобны для долгого рабочего дня;

подходят к юбкам, платьям и даже широким брюкам;

создают изящный силуэт стопы.

Трендовые модели: с тонкими ремешками, в лакированной коже, с металлическими деталями.

Большие сумки

Маленькие клатчи оставляем для вечера, а офисный дресс-код требует практичности. В тренде — XL-тоуты, куда поместится ноутбук, косметичка, зарядные устройства и даже спортивная форма.

Актуальные материалы: натуральная кожа, замша, экокожа с фактурой «крокодила».

Цветовая гамма: от классического черного до насыщенных осенних тонов, например, бордо, шоколад, оливковый.

Массивные ремни и аксессуары

Аксессуары в этом сезоне становятся главным акцентом образа. Особое внимание стоит обратить на массивные ремни, которые подчеркивают талию и совершенствуют даже самый простой лук.

Как носить:

поверх жакетов и кардиганов;

с платьями-рубашками;

в сочетании с total look для четкого акцента.

Трендовая фишка: золотистая или серебристая пряжка, которая добавляет нотку роскоши.

Офисная мода в 2025 году — это свобода выбора. Вы можете выглядеть профессионально и оставаться верной своему стилю. Выберите те тренды, которые резонируют именно с вами, кто-то добавит в гардероб бермуды, а кто-то отдаст предпочтение монохрому или аксессуарам. Главное, помнить, что рабочий дрескод больше не означает скучную или однообразную одежду.