Топ-8 осенних платьев, которые должны быть в вашем гардеробе: подборка идей / © Getty Images

Преимущество платья очевидно — одно изделие, правильно подобранные аксессуары, пальто или куртка, и ваш образ готов. Издание Real Simple рассказало, что в этом году стилисты выделяют восемь ключевых трендов, которые точно покорят улицы и страницы Instagram.

Платье-рубашка

Платья-рубашки возвращаются на подиумы и в ежедневный гардероб. Они очень удобны и универсальны, ведь подходят к каблукам, лоферам, кроссовкам или даже высоким сапогам. В этом сезоне особое внимание советуют обратить на модели из тонкой шерсти или хлопка, а также на варианты с поясом или приталенным кроем. Идеально сочетаются с тренчем или оверсайз пиджаком.

Романтика 70-х

Цветы, свободные силуэты, кружево и легкость — все это возвращает моду во времена богемного шика. Стилисты называют этот тренд «бохо 70-х», в нем сочетаются женственность, игривость и немного ностальгии. Такие платья отлично смотрятся как с грубыми ботинками, так и с нежными балетками.

Многослойное кружево

Кружево в этом сезоне теряет статус «исключительно вечернего» материала. Модницы носят легкие кружевные платья поверх брюк или джинсов прямого кроя. Это создает эффект многослойности и контраста: нежное и структурное. В результате имеем образ, который одинаково уместен и днем, и вечером.

Готические мотивы

Черное снова в фаворе. Готический стиль этой осенью отличается драматическими силуэтами, акцентом на текстуре и материалах, например бархат, кожа, кружево, трикотаж. Это могут быть как изящные платья-комбинации, так и тяжелые модели с акцентом на плечи. Главное правило — создавать образ одновременно с загадочностью и силой.

Минимальный максимум

Если не можете выбрать между минимализмом и максимализмом, осень позволяет совместить все и сразу. Это классические платья с четкими линиями, но с акцентами в виде роскошных тканей, структурных деталей или оригинальных декоративных элементов. Здесь встречаются простота и роскошь, и именно это делает их трендовыми.

Акцент на рукава

В этом году дизайнеры обращают внимание на верхнюю часть платья. Объемные «пуховые» рукава, романтичные «епископские», драматические колоколообразные формы — это настоящие артобъекты. Такие модели не требуют дополнительного декора, ведь сама их архитектура делает образ выразительным.

Женственность

После нескольких сезонов господства спортивного и слишком кэжуального стиля, подиумы снова влюбились в женственность. Тонкая талия, нежные цвета, плавные линии, изящные ткани — платья этого типа добавляют грации, но остаются современными. Их можно носить и на работу, и на свидание и менять только аксессуары.

Этновдохновение

Длинные платья с фольклорными узорами, оборками, этническими деталями. Это романтика путешествий, легкий намек на винтаж и одновременно комфорт в холодный сезон. Дополните образ кожаными сапогами и жакетом в стиле кантри и получите идеальную осеннюю комбинацию.

Платье этой осенью — это не просто элемент гардероба, а способ выразить настроение. Хотите нежности, поэтому выбирайте кружево или женственность. Хотите силы и драматичности, делайте ставку на готический стиль. А если хотите универсальности — рубашечное платье или этномотивы станут вашими фаворитами. Поэтому главное — выбирать то, что подчеркивает вашу индивидуальность.