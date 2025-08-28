Топ-8 противоречивых модных трендов, которые неожиданно возвращаются в 2025 году / © Credits

2025 год стал подтверждением этого, стилисты уже называют его годом неожиданных возвращений. Скинни, широкие пояса, микрошорты или легендарные «плечики» из 80-х — все это снова появилось на подиумах и в гардеробах инфлюенсеров. Кто-то с радостью носит давно забытые вещи, а кто-то иронизирует над тем, что мода иногда идет по кругу слишком быстро.

Издание Real Simple рассказало, какие 8 трендов вернулись в 2025 году и почему вокруг них столько споров.

Скинни

Еще несколько лет назад скинни объявили «мертвым трендом» и отодвинули их в шкафы с подписью «только для садовых работ». После пандемии мир влюбился в свободные джинсы, но в 2025-м скинни снова стали популярными благодаря TikTok и подиумам Saint Laurent и Mugler.

Как их носить:

отказаться от привычной пары «скинни и короткие ботинки»;

комбинировать с высокими сапогами, балетками или туфлями;

сверху — оверсайз-жакет или длинное пальто.

Совет: если вы сомневаетесь, стоит ли возвращать скинни, выберите модель со стрейчем и высокой талией. Она будет удобнее и современнее.

Широкие пояса

В 2000-х мы помним массивные ремни поверх джинсов и платьев. В 2025 году они снова актуальны, но в более изысканной версии. Valentino и Dior показали нежные корсетные пояса, которые превращают любой привычный образ в аутфит с характером.

Как носить:

на талии поверх макси-платьев или вязаных свитеров;

с минималистичной пряжкой, без лишних деталей;

как акцент офисного костюма.

Важно: широкие пояса не только декоративные, они могут визуально формировать фигуру, создают эффект «песочных часов».

Микрошорты

Тренд, который вызвал больше всего дискуссий. В 2025-м Prada и Miu Miu доказали, что микрошорты — это не только клубная история, но и модная база. Стилисты советуют сочетать их с классическими жакетами, чтобы избежать «детского» или слишком откровенного вида.

Как носить:

в городе — с удлиненными пиджаками и рубашками oversize;

на отдыхе — с топами бюстье и сандалиями;

вечером — с шелковыми блузами и босоножками на тонких ремешках.

Факт: этот тренд стал популярным среди молодежи благодаря шортам-боксерам в повседневных луках, который пришел из TikTok.

Неподходящий стайлинг

Комбинации, которые выглядят так, будто вы вышли из дома «как пришлось». На самом деле это продуманная стратегия, которая берет начало еще с нулевых. В 2025 году такой стиль снова актуален как бунт против минимализма.

Как носить:

сочетать принты: клетку с цветами, леопард с горохом;

миксовать вечерние вещи с дневными, например, блестки и худи, юбка из фатина и кеды;

создавать хаос только в одной зоне, например, верхней части образа, а низ оставлять сдержанным.

Важно: не стоит копировать «трэш» нулевых буквально, лучше миксовать с современными базовыми вещами.

Подплечники из 80-х

Если в 80-х подплечники были символом «женской силы в офисе», то в 2025 году этот тренд вернулся в более сдержанном варианте. Stella McCartney и Balmain показали новые подплечники с акцентированными, но изящными плечами.

Как носить:

пиджак с четким плечом в сочетании с широкими брюками;

платья-футляры со структурированным верхом;

в вечерних луках — атласные топы с небольшими акцентами.

Совет: выбирайте жакеты с едва ощутимыми подплечниками, они сделают фигуру стройнее и придадут уверенности.

Очки-"щитки»

Солнцезащитные очки с крупными линзами вернулись благодаря популярности спорт-шика и 2000-х. Звезды уже носят их с повседневными луками.

Как носить:

выбирать очки с цветными линзами, например, синий, розовый, желтый;

сочетать с гладкими прическами или короткими стрижками;

идеально подходят для кэжуал образов с бомберами или худи.

Факт: несмотря на свой «смелый» вид, такие очки очень функциональны, они лучше защищают глаза благодаря большой площади линзы.

Баска

Баска — это та самая «юбочка» на талии, которую мы помним из 2010-х. Сегодня она вернулась в обновленном виде. На показах Givenchy и Alexander McQueen баска выглядит более архитектурно и драматично.

Как носить:

топы с баской комбинировать с широкими брюками;

выбирать асимметричные силуэты вместо ровной «юбочки»;

для офиса — жакеты с баской в нейтральных оттенках.

Важно: баска подходит не всем, но если найти правильную длину и ткань, она может стать акцентом, добавляющим женственности.

Пушистые аксессуары и текстуры

Искусственный мех вернулся не в виде шуб, а в деталях. В 2025-м на улицах Нью-Йорка или Парижа можно увидеть сумки с пушистыми ручками, обувь с меховой отделкой или даже пушистые шляпы.

Как носить:

сумки с мехом как акцент к монохромному образу;

пушистые сапоги — с узкими джинсами или юбками миди;

яркие меховые шляпы — как вечерний штрих.

Факт: этот тренд вызвал волну дискуссий из-за своей «карикатурности», но именно он стал символом модного юмора.

Мода в 2025 году движется между двумя полюсами, с одной стороны — минимализм и экологичность, с другой — ностальгия и максимализм. Возвращение «противоречивых» вещей — это попытка найти новый баланс между самовыражением и удобством.

Можно любить или ненавидеть скинни, плечики или баску, но главное правило моды в 2025 году — носите то, что дарит вам комфорт и уверенность. Потому что даже самый противоречивый тренд заиграет по-новому, если вы носите его с удовольствием.