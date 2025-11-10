- Дата публикации
Топ-8 трендовых свитеров этого холодного сезона: как разнообразить свой гардероб
Осень — время, когда мы снова влюбляемся в тепло, кофе с корицей и уютные свитера.
Это сезон, который официально позволяет спрятаться в объятиях любимого трикотажа и одновременно — лучшая возможность обновить гардероб. В этом году вязаная одежда стала не просто базовой частью образа, а модным заявлением, об этом рассказало издание Real Simple.
Свитера с коротким рукавом
Тренд, который сочетает уют и легкость. После лета с поло и регби рубашками осень подхватывает то же настроение, только теплее. Свитера с короткими рукавами стильно смотрятся как в сочетании с юбками, так и поверх рубашек или платьев-комбинаций.
Это эффект Pradaи Miu Miu, когда лаконичность становится сексуальной.
Классические объемные вязаные свитера
Если в вашем шкафу лежит старый любимый oversize-свитер, вы уже в тренде. Грубая вязка, крупные петли, фактурная пряжа — то, что создает ощущение уюта и естественной элегантности.
Современные модели имеют удлиненные рукава или акцентные плечи, это добавляет образу структуры.
Монохром и «тихая роскошь»
Ничто не имеет такой дорогой, как простота. Монохромные образы в оттенках бежевого, карамели, хаки или бордо создают ощущение гармонии. Тон в тон — это формула элегантности этого сезона. Комбинируйте свитер и юбку одного оттенка, добавляйте массивные украшения или кожаный ремень и ваш образ уже готов стать журнальной обложкой.
Фактуры и бахрома
В этом сезоне вязка оживает с объемной текстурой, плетеными цветами, кистями и бахромой. Немного богемности, немного 70-х и максимум шарма. Бахрома добавляет движения, а фактуры создают объем даже без украшений.
Аргайл — бриллианты возвращаются
Классический ромбовый узор из 90-х вернулся. Теперь его комбинируют с джинсами с высокой талией, белыми рубашками и даже кожаными брюками. Это не про школу, а про ретро с новым дыханием, стильным и немного ностальгическим.
Скульптурные силуэты
Больше — значит лучше. Современные свитера приобретают архитектурные формы, такие как, асимметричные вырезы, укороченный перед, объемные плечи или рукава-крылышки. Такие вещи самодостаточны, наденьте с лаконичной юбкой или прямыми джинсами и готово.
Свитера Хенли
Тот самый кэжуал-гранж, который когда-то носили героини сериалов 90-х, снова актуален. Мягкий трикотаж, длинная планка с пуговицами, глубокий вырез — идеальный баланс между комфортом и сексуальностью.
Носите застегнутым поверх топа или расстегнутым поверх красивого белья, как советуют стилисты Prada и Marc Jacobs.
Многослойность
Свитер поверх рубашки, водолазка под пуловер, трикотажный жилет поверх платья — миксуйте и не бойтесь. Слои — это модный конструктор, который никогда не надоедает. Попробуйте игру с текстурами, например, гладкая шерсть, кашемир, ребристая вязка и добавьте украшения, чтобы подчеркнуть индивидуальность.
Чтобы свитера служили долго, ухаживайте за ними правильно, стирайте их в прохладной воде, сушите горизонтально, а шерстяные модели храните в чехлах с лавандой или кедровыми шариками.
Осень — это не про холод, это про комфорт и тепло, которое мы сами создаем. Найдите свой идеальный свитер и позвольте ему стать вашими модным объятиями этого сезона.