Топ-8 цветов, которые стоит носить, когда вы устали

Этот тренд, который в 2025 году продолжает набирать популярность, происходит от термина dopamine dressing — идеи одеваться в цвета, которые стимулируют выработку гормона радости. Одежда становится не просто защитой от холода, а настоящей терапией настроения.

Издание Real Simpleрассказало, что определенные оттенки могут буквально влиять на наше состояние, например одни заряжают энергией, другие успокаивают, а некоторые помогают выглядеть свежее даже после бессонной ночи. Поэтому, если вы чувствуете усталость, откройте шкаф и выберите один из этих восьми цветов, которые дарят яркую жизнь даже в самый серый день.

Желтый — заряд солнечного оптимизма

Самый счастливый цвет в палитре. Желтый ассоциируется с теплом, светом и креативностью. Этот оттенок стимулирует нервную систему и может повышать уровень серотонина, того самого гормона, который отвечает за хорошее настроение.

Совет:

Светло-желтый и пастельные тона подходят бледному тону кожи.

Насыщенный горчичный — идеален для смуглых девушек.

Желтое платье или свитер — быстрый способ иметь «светлое» настроение, чем есть на самом деле.

Коричневый — стабильность и внутреннее спокойствие

Неочевидный, но очень эффективный цвет для тех, кто устал. Коричневый — «земной» оттенок, который символизирует надежность, успокоение и ощущение почвы под ногами.

Совет: сочетайте шоколадный с бордовым или кремовым, получите эффект элегантного тепла. Идеальный образ для офиса или осенней прогулки.

Красный — мгновенный энергетик

Этот цвет всегда в центре внимания и не зря. Красный повышает частоту сердцебиения, активизирует кровообращение и буквально «пробуждает» тело.

Совет:

Если вы не готовы к total-red, добавьте акценты вашему образу, например, красную помаду, сумку или жакет.

Комбинируйте красный с черным, серым или бежевым, чтобы цвет «играл», но не давил.

Бордовый — благородная энергия

Бордовый — это более сдержанная версия красного, насыщенная, глубокая и теплая. Он придает уверенности, но не требует внимания.

Совет: бордовый свитер, бархатная юбка или жакет создают эффект «сосредоточенной силы». Идеальный цвет для важных встреч, когда нужно выглядеть уверенно, даже если внутри — сплошная усталость.

Розовый — мягкость и романтическая легкость

Розовый — это всегда о нежности и женственности, но также об игривости и легкости. В его ярких вариациях, например, фуксия или горячий розовый, настоящий взрыв энергии, в пастельных — нежное тепло.

Совет: фуксия добавляет драйва на вечеринке, а мягкий розовый блейзер в паре с джинсами — это способ освежить офисный стиль.

Кобальтовый синий — энергия без суеты

Этот цвет балансирует между спокойствием и динамикой. Синий ассоциируется с надежностью, а его яркая кобальтовая версия добавляет эффекта «бодрого утра».

Совет: кобальтовое платье или жакет с белыми или серебряными акцентами создают эффект чистоты и энергии. Идеальный цвет для рабочей недели.

Молочно-белый — свежее дыхание

Когда не хватает сна, белые и кремовые оттенки становятся настоящим спасением. Они отражают свет, освежают кожу и создают эффект «чистого листа».

Совет: используйте белый как базу, а сверху добавьте насыщенные оттенки — например, бордовый или коричневый. Это создаст баланс между нежностью и глубиной.

Свежий зеленый — глоток жизни

Лаймовый, весенний или насыщенный травяной — зеленый цвет символизирует восстановление, гармонию и новую энергию. Он буквально ассоциируется с природой, а значит с отдыхом и силой.

Совет: сочетайте зеленый свитер с белыми джинсами или лаймовое платье с коричневыми аксессуарами. Это мгновенный подъем настроения, проверено стилистами.

Цвета — это не просто эстетика, а способ заботиться о себе. Когда вы устали, попробуйте не прятаться за серым или черным. Вместо этого дайте себе разрешение на свет, яркость и игру цветов.