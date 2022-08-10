Топ-бюстье с вышивкой и юбка с этническим декором: бренд the COAT презентовал коллекцию, которая создавалась под ракетами

Дизайнер Катя Сильченко презентовала свою новую коллекцию, которая передает чувство самобытности и неповторимости украинской культуры, в рамках Copenhagen Fashion Week.
Сегодня, 10 августа, состоялось второе событие UFW International Season SS23 – украинский бренд the COAT представил digital fashion фильм в рамках официального расписания событий и презентаций Copenhagen Fashion Week.
Copenhagen Fashion Week и Ukrainian Fashion Week объявили о партнерстве, направленном на поддержку модной организации во время войны.
С наступлением 169-го дня полномасштабного вторжения украинская индустрия моды борется не только за выживание и мобилизацию, но и за то, чтобы продолжать создавать коллекции, чтобы рассказать миру об украинской устойчивости, а также показать украинскую национальную идентичность через моду.
В рамках партнерства Недель моды украинский бренд COAT презентовал коллекцию SS23, которая создавалась под ракетами.
Новая коллекция представлена в цветах ДНК COAT с силуэтами, принтами и вышивкой, которые символизируют украинские традиции.
Коллекция SS23 передает чувство самобытности и неповторимости украинской культуры.
Локация съемки — музей в Пирогово — клад народной архитектуры и быта Украины под открытым небом со всеми историко-этнографическими регионами страны, около 300 памятников и 100 тыс. разнообразных экспонатов.
"Эта коллекция — мое громкое заявление, чтобы привлечь внимание мировой индустрии моды к украинской культуре. Это ответственная миссия – достойно представить свою страну", – сказала креативная директор бренда the COAT Катя Сильченко.
Что больше всего запомнится? Изысканный топ-бюстье с ручной вышивкой и юбка с этническим декором.
Основные цвета коллекции – голубой, бледно-желтый, мятежный оранжевый и нежный розовый.
Принты напоминают традиционное украинское ремесло, виды с полевыми цветами Украины, сохраняя легкость на уровне женственности от the COAT.
Благодаря партнерству Copenhagen Fashion Week и Ukrainian Fashion Week украинские бренды the COAT и TG Botanical представлены в рамках официального расписания событий и презентаций CPHFW: the COAT представили digital fashion фильм, а 11.08 TG Botanical будут презентованы.
Напомним, в июле прошел первый показ в рамках Инициативы "Support Ukrainian Fashion". Украинская дизайнер NADYA DZYAK представила Seasonless Collection 2022 во время Malta Fashion Week.
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