Топ-бюстье с вышивкой и юбка с этническим декором: бренд the COAT презентовал коллекцию, которая создавалась под ракетами

Дизайнер Катя Сильченко презентовала свою новую коллекцию, которая передает чувство самобытности и неповторимости украинской культуры, в рамках Copenhagen Fashion Week.

Сегодня, 10 августа, состоялось второе событие UFW International Season SS23 – украинский бренд the COAT представил digital fashion фильм в рамках официального расписания событий и презентаций Copenhagen Fashion Week.

Copenhagen Fashion Week и Ukrainian Fashion Week объявили о партнерстве, направленном на поддержку модной организации во время войны.

С наступлением 169-го дня полномасштабного вторжения украинская индустрия моды борется не только за выживание и мобилизацию, но и за то, чтобы продолжать создавать коллекции, чтобы рассказать миру об украинской устойчивости, а также показать украинскую национальную идентичность через моду.

В рамках партнерства Недель моды украинский бренд COAT презентовал коллекцию SS23, которая создавалась под ракетами.

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Новая коллекция представлена в цветах ДНК COAT с силуэтами, принтами и вышивкой, которые символизируют украинские традиции.

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Коллекция SS23 передает чувство самобытности и неповторимости украинской культуры.

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Локация съемки — музей в Пирогово — клад народной архитектуры и быта Украины под открытым небом со всеми историко-этнографическими регионами страны, около 300 памятников и 100 тыс. разнообразных экспонатов.

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

"Эта коллекция — мое громкое заявление, чтобы привлечь внимание мировой индустрии моды к украинской культуре. Это ответственная миссия – достойно представить свою страну", – сказала креативная директор бренда the COAT Катя Сильченко.

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Что больше всего запомнится? Изысканный топ-бюстье с ручной вышивкой и юбка с этническим декором.

Основные цвета коллекции – голубой, бледно-желтый, мятежный оранжевый и нежный розовый.

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Принты напоминают традиционное украинское ремесло, виды с полевыми цветами Украины, сохраняя легкость на уровне женственности от the COAT.

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Фото Денис Маноха

Благодаря партнерству Copenhagen Fashion Week и Ukrainian Fashion Week украинские бренды the COAT и TG Botanical представлены в рамках официального расписания событий и презентаций CPHFW: the COAT представили digital fashion фильм, а 11.08 TG Botanical будут презентованы.

Напомним, в июле прошел первый показ в рамках Инициативы "Support Ukrainian Fashion". Украинская дизайнер NADYA DZYAK представила Seasonless Collection 2022 во время Malta Fashion Week.

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